08.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Dolarda hafta başından itibaren yaşanan düşüş dün kapanış saatlerine doğru durdu ve kur yönünü yukarı çevirdi. Gelişmekte olan ülke para birimleri ile paralel bir şekilde yaşanan yükselişin ardından dünün kapanışı 3,87 lira seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kurlarının önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği hareket açısından piyasalar özellikle 14 Aralık tarihinde Merkez Bankası tarafından yapılacak olan toplantıyı belliyor. Piyasalar Merkez Bankasının faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiye sahip olduğu için doların baskı altında kalmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra ABD’de devam eden dava da önemli bir gündem maddesi olarak yerini alacak.

Dolar kuru haftaya 3,94 liradan başlamış ve en düşük 3,8393 lirayı görmüştü.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8621’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8660 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5503 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5510’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1755 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yeniden tarihi rekorunu kırarak 15872 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 156,28 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 255,51 liradan başladı.

BIST 100 Endeksi

Dün 106447 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %0,35 puanlık bir yükseliş ile 106819 puandan başladı.