Yılın En İyi Uygulamaları Arasında Armut Yer Alıyor

Bu yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci teknoloji markası seçilen Armut, mobil uygulamasını yenileyerek, trend hizmetleri ve favori profesyonelleri seçebilmek gibi özellikler ekledi ve bir önceki yıla göre aktif kullanıcı sayısını %311, IOS uygulamasını indirenlerin sayısını ise %283 artırdı. Estetik ara yüzü ve anlaşılır içeriği ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Armut mobil uygulaması 2000’i aşkın kategoride en iyi hizmeti almak için 150.000’i geçen profesyonele en kolay şekilde ulaşmayı sağlıyor. App Store'un yılın en iyi uygulamalarını seçtiği Best of 2017 listesine giren Armut, Apple tarafından yılın en iyi uygulamalarından biri olarak gösteriliyor. Uygulamalar, trendler, oyunlar ve geliştiriciler olmak üzere farklı kategorilerde yılın en iyilerini belirleyen listede bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Armut yöneticileri, bu gibi başarıların yazılım ekibine daha iyi ürünler sunabilmek için motivasyon verdiğini iletti.