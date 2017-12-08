YASED Bakanlıklarla Birlikte İstişare Toplantısı Yaptı
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YASED Bakanlıklarla Birlikte İstişare Toplantısı Yaptı


YASED Bakanlıklarla Birlikte İstişare Toplantısı Yaptı
YASED Bakanlıklarla Birlikte İstişare Toplantısı Yaptı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 10:13:32
Anasayfa Eko Gündem YASED Bakanlıklarla Birlikte İstişare Toplantısı Yaptı

YASED tarafından gerçekleştirilen bir toplantıya Ekonomi, Maliye ve Çalışma Bakanlıkları toplandı ve istişare gerçekleştirildi.

T.C. Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 16 Kasım 2017 tarihinde YASED tarafından İstanbul’da düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu toplantıya YASED Yönetim Kurulu’nun yanı sıra YASED Çalışma Grupları Başkanları katıldı. YASED üyelerinin interaktif katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda öncelikli gündem konuları ve mevcut mevzuat ve uygulamalarının iyileştirilmesi yönündeki çözüm önerileri üzerinden görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Torba Kanun ile gündeme gelen Kurumlar Vergisi artışı başta olmak üzere, vergi uygulamaları, vergi ve teşviklere yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve vergi inceleme süreçlerine ilişkin konular görüşüldü.

Ocak ayında tamamlanması planlanan KDV reformu kapsamında, “sıfır oranlı KDV, düz oran uygulaması, istisnaların sadeleştirilmesi, devreden KDV’nin iadesi vb.” düzenlemelerin yer alması öngörülmektedir.

YASED – T.C. Ekonomi Bakanlığı İstişare Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı ile YASED arasında Türkiye’deki iş yapma kolaylığı ve yatırım ortamının iyileştirilmesi perspektifinde periyodik toplantılar düzenlenmesi kararına istinaden; T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ile 21 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da bir araya gelindi.

YASED üyelerinin interaktif katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, YASED gündemindeki ekonomik reform önerileri, Türkiye’nin Bölgesel Yönetim ve Hizmet Merkezi olarak yeri ve yatırım teşvik sistemi ile ilgili öneriler Sayın Nihat Zeybekci ile paylaşıldı.

Toplantı esnasında Sayın Bakan gündem ve ekonomiye dair bazı bilgiler paylaştı. Bu kapsamda; yılda 1,1 milyon kişiye istihdam yaratılması durumunda, işsizlik oranının %10’da kaldığını, kadınların işgücüne katılım oranının son 10 yılda %22’den %33’e arttığını ve özellikle kadın istihdamındaki potansiyelin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sayın Zeybekci, Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkilerimizde herhangi bir aksama olmaması için de çeşitli formüller üzerinde görüşüldüğünü söyledi.

YASED - T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalıştayı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile YASED üyeleri, 30 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştayda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, iş gücü piyasası reformları ve istihdam politikaları değerlendirildi.

Bakanlık çalışmalarını ve gündemindeki konuları aktaran bir konuşma yapan Sayın Bakan’ın ardından, YASED üyelerinin interaktif katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda YASED ve üyelerinin istihdam ve çalışma alanındaki faaliyetleri ile mevzuata yönelik görüş ve önerileri aktarıldı.

Toplantıda, istihdam seferberliği kapsamında, genç işgücü ve kadın istihdamına yönelik politikalarına da değinen Sarıeroğlu, kadınların işgücüne katılım hedefinin 2023 yılında %41’e ulaşmak olduğunu belirtti. Son 10 yılda yaklaşık 6 milyon istihdam yaratıldığını ve 3 milyonunun kadın olduğunu iletti. Gençlerde işgücüne katılma oranının, AB 28 genelinde son 10 yılda 2,5 puan azalmışken Türkiye’de 5,8 puanlık artış gösterdiğini ifade etti. İstihdam teşviklerinin önemine değinen Bakan, son 15 yılda 86 milyar TL teşvik verildiğini aktardı. Ayrıca, mesleki eğitimin öneminin de altını çizen Bakan, Çalışma Bakanlığı olarak Türkiye’de nitelikli işgücünü geliştirmeye, çağın ve teknolojinin gerektirdiği niteliklerle donatmaya çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

YASED ekonomi haber basın bülteni
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