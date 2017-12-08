Yerli Otomobilde Danışman Firma Belli Oldu
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Yerli Otomobilde Danışman Firma Belli Oldu


Yerli Otomobilde Danışman Firma Belli Oldu
Yerli Otomobilde Danışman Firma Belli Oldu Hatice Demir - Tarih: 2017-12-08 Saat: 10:19:21
Anasayfa Eko Gündem Yerli Otomobilde Danışman Firma Belli Oldu

Yerli otomobil sürecinde ilerleme devam ediyor. Projenin babayiğitlerinden biri olan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan danışman firmanın belirlendiğini ifade etti.

Yerli otomobil projesi ülkemiz için son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerden bir tanesi. Konu ile ilgili gündemde sürekli yeni bilgiler yer alıyor ve ilerlemeler kaydediliyor. Türkiye açısından tamamıyla sıfırdan inşa edilecek bu otomobil projesinde danışmanlık sağlayacak firma da belli oldu. Ünlü Amerikalı uluslararası danışmanlık firması Boston Consulting’in proje üzerinde çalışacağını belirten babayiğitlerimizden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan proje için seçilen danışmanlık firması Boston Consulting’in fizibilite üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Projeye Katıldım Çünkü Yapılabilirliğine İnandım

Proje ile ilgili kendilerine ilk davet geldiğinde çok heyecanlandığını ve gerçekleştirilen sunumların ardından projenin yapılabilirliğine inandığını ifade eden Özilhan özellikle milli bir proje olmasından çok etkilendiğini ifade eti. Elektrikli otomobil sektöründe yaşanan hızlı gelişeme ayak uydurarak bu trendi yakalayabileceğimizi belirten Özilhan yerli otomobil ile başarıyı yakalamamamız için hiçbir sebebin olmadığını dile getirdi.

Elektrikli Araçlarda Önemli Olan Pil ve Yazılım

Anadolu Isuzu markası ile önümüzdeki yıl içerisinde kendilerinin de bir elektrikli otobüs çıkaracaklarını ifade eden Özilhan elektrikli araçlar konusunda önemli olanın pil ve yazılım olduğunu belirterek bu konularda da teknolojinin her gün geliştiğini ve yenilendiğini söyledi. Özilhan motor ya da şanzımanın sofistike bir yönünün olmadığını beyan ederken en önemli ve sofistike kısmın programlanması olduğunu sözlerine ekledi.

Özilhan fiyatlandırma konusunda da talebin yüksek tutulabilmesi için fiyatların makul seviyede olacağını sözlerine ekledi.

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