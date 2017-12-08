Cryocan 2017 Yılının Performans Ödülü Alındı

Kriyojenik tank ve basınçlı kap imalatının lider firması Cryocan, Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen 2017 Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri Töreni’nde sanayi sektöründe “Büyük Sanayi Kuruluşu” kategorisinde ödüle layık görüldü. Aralarında Price Waterhouse Coopers’ın (PwC) da bulunduğu, konusunda uzman ve seçkin bir jürinin 7 kategoride 360 derece değerlendirme yaptığı ödüller, ülke ekonomisine değer katan firmaları ödüllendirmek ve onların uluslararası alanda da ilerlemeye devam etmelerini sağlamak amacıyla veriliyor.

Alınan ödülle ilgili açıklamada bulunan Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan “3. kez aldığımız bu değerli ödülü, bu sene ‘Büyük Ölçekli Kuruluş’ kategorisinde almış olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz.” dedi. Bu önemli ödülle Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam edeceklerini dile getiren Urhan, aynı zamanda yapacakları yenilikler ve gelişimlerden de bahsederek “Daha gidecek çok yolumuz var.” şeklinde konuştu.