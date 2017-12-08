Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi Beklentiyi Aştı
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Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi Beklentiyi Aştı


Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi Beklentiyi Aştı
Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi Beklentiyi Aştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-08 Saat: 10:34:49
Anasayfa Eko Gündem Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi Beklentiyi Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında sanayide yaşanan değişimleri yansıtan “Sanayi Üretim Endeksi” verilerini paylaştı. Buna göre 2017’nin Ekiminde üretim, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 oranında artış kaydetti. Bir önceki aya göre artış yüzde 0,7 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında sanayide yaşanan değişimleri yansıtan “Sanayi Üretim Endeksi” verilerini paylaştı. Buna göre 2017’nin Ekiminde üretim, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 oranında artış kaydetti. Bir önceki aya göre artış yüzde 0,7 olarak belirlendi.

Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 7,3 Arttı

Sanayi Üretim Endeksi’ndeki bir yıllık değişim yüzde 7,3’lük artışa işaret ederken, beklenti yüzde 5,3 oranındaydı. Ay bazlı artış ise yüzde 0,3 oranında öngörülmüştü. Ekim ayında sanayi üretiminde belirlenen artışlar son durumda, beklentinin üzerine çıkmış oldu.

Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, sanayinin alt sektörlerindeki değişim bilgilerini de açıkladı. Buna göre takvimsel etkilerden arındırılan sanayinin alt sektörleri 2010=100 temel yılı baz alındığında artış yönlü hareket etti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endeks değeri Ekim ayında, geçen yılın Ekimine kıyasla yüzde 0,5 oranında artış kaydetti. aynı aylar baz alındığında imalat sanayinin endeks değeri yüzde 7,7 oranında arttı. Elektrik, buhar, gaz ve iklimlendirme üretimini gerçekleştiren ve dağıtımını sağlayan sektörün endeks değeriyse yüzde 7,3’lük artışa ev sahipliği yaptı.

İmalat Sanayi Üretimi Bir Ayda Yüzde 1,3 Artırdı

Ekim ayında gerçekleşen sanayi üretiminin, Eylül ayına yaşadığı gelişmelerse şöyle kaydedildi. Sanayi üretimi söz konusu ayda yüzde 0,7’lik oranda artış kaydetti. bu kapsamda sanayinin alt kolları arasında yer alan madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endekse değeri yüzde 2,2 oranında geriledi. İmalat sanayinin endeks değerinde ise yüzde 1,3’lük artış belirlendi. Elektrik, buhar, gaz ve iklimlendirmede üretim ve dağıtım yapan sektörün endeks değeri Eylül ayına kıyasla yüzde 1,3 oranında düştü.

 

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