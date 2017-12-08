Yapay Zeka İçin Yeni Sunucu Açıklandı

ARMONK, NY - 08 Aralık 2017: IBM (NYSE: IBM) yeni tasarlanmış POWER9 işlemcisini içeren yeni nesil Power Systems sunucularını duyurdu. Özellikle, yoğun olarak hesaplamaya yönelik yapay zekâ iş yükleri için oluşturulmuş yeni POWER9 sistemleri, kapsamlı öğrenme çerçevelerinin eğitim sürelerini yaklaşık 4 kat artırma olanağı sunarak, kuruluşların daha kesin ve daha doğru yapay zekâ uygulamalarını daha hızlı oluşturmalarını sağlıyor.

Yeni POWER9 temelli AC922 Power Systems, ilk defa PCI-Express 4.0, yeni nesil NVIDIA NVLink ve OpenCAPI içeriyor ve bu birleşim sonucu PCI-E 3.0 temelli x86 sistemlerine kıyasla 9,5 kat daha hızlı bir performans elde ediliyor.

Sistem; Chainer, TensorFlow ve Caffe gibi yaygın yapay zekâ çerçeveleri ve Kinetica gibi hızlandırılmış veri tabanları üzerinde gözle görülür performans iyileştirmeleri elde ediyor.

Bunun sonucu olarak, veri bilimciler sistem sayesinde bilimsel araştırmada kapsamlı öğrenme öngörülerinden gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve kredi risk analizine kadar birçok uygulamayı daha hızlı oluşturabiliyor.

POWER9, yakında dünyadaki en güçlü veri yoğun süper-bilgisayarlar olacak sistemlerin kalbinde yer alıyor. POWER9 Amerikan Enerji Bakanlığı’nın “Summit” ve “Sierra” süper-bilgisayarları ve Google tarafından kullanılıyor.

Google Platformları Başkan Yardımcısı Bart Sano, “Google, IBM’in en son POWER teknolojisi geliştirmesindeki ilerlemesinden heyecan duyuyor. POWER9 OpenCAPI Bus ve geniş bellek yetenekleri Google Veri Merkezlerinde inovasyon için daha fazla fırsat sağlıyor" diyor.

IBM Kognitif Sistemler Kıdemli Başkan Yardımcısı Bob Picciano, "Yapay zekâ ve kognitif iş yükleri için oyunun kurallarını değiştiren bir güç merkezi yarattık,” diye belirtiyor ve ekliyor “Dünyanın en güçlü süper-bilgisayarlarını kuvvetlendirmeye ek olarak IBM POWER9 Systems, dünya çapında kuruluşların benzeri görülmemiş öngörüleri ölçeklendirmelerine ve her sektörde dönüştürücü iş sonuçlarını olası kılan bilimsel buluşları yönlendirmeye yardımcı olmak üzere tasarlandı.”

POWER9 ile Geleceği Hızlandırma

IBM, dört yıl önce büyüyen sektörel talepler çerçevesinde, Linux üzerinde veri yoğun yapay zekâ ve kapsamlı öğrenme iş yüklerine ilişkin algoritmalar, serbest dolaşan veriler ve akış sensörlerini yönetmek üzere yeni bir mimari oluşturmak amacıyla POWER9 çipini tasarlamaya koyuldu.

Kapsamlı öğrenme çerçevelerinin ve kütüphanelerinin Power mimarisi üzerinde hızla devreye alınmasını basitleştirerek optimize eden IBM, PowerAI çözümü sayesinde veri bilimcilerin dakikalar içinde çalışabilir hale gelmelerine olanak sağladı.

Power mimarisi için geniş bir yelpazede teknolojiler geliştiren IBM Research ekibi, şimdiden kapsamlı öğrenme sürelerini PowerAI Dağıtık Kapsamlı Öğrenme araç kiti sayesinde günlerden saatlere indirdi.

İnovasyonu Ateşlemek İçin Açık bir Ekosistem Oluşturmak

Yapay zekâ çağı olağanüstü işleme gücü ve görülmemiş hızdan daha fazlasını talep ediyor; aynı zamanda teknolojiler ve araçlar sunan yenilikçi şirketlerin bulunduğu bir açık ekosistem gerekiyor. IBM, inovasyonun gelişmesi için 300’den fazla OpenPOWER Foundation ve OpenCAPI Konsorsiyum üyesi bulunan, açık ve hızla büyüyen bir topluluğa güç sağlayarak bu konuda bir katalizör görevi üstleniyor.