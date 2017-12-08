Lenovo Legion Y920 Profesyonel Hizmet Sunuyor
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Lenovo Legion Y920 Profesyonel Hizmet Sunuyor


Lenovo Legion Y920 Profesyonel Hizmet Sunuyor
Lenovo Legion Y920 Profesyonel Hizmet Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 10:39:36
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Lenovo Legion Y920 yeni modeli ile kullanıcılara profesyonel hizmet sunuyor.

İSTANBUL, 8 Aralık 2017 - Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, Legion Y920 ile oyun oynarken profesyonel performans sergilemek isteyenlere vazgeçilmez bir seçenek sunuyor. Efsanevi dizüstü oyun bilgisayarı Legion Y serisinin en gelişmiş üyelerinden olan Legion Y920, olağanüstü işlemci gücü ve yeni nesil grafik teknolojisi ile oyunseverleri adeta büyülüyor.

Olağanüstü İşlem Gücü

3.9 GHz'ye varan 4 çekirdekli frekans ve 8 MB'ye varan önbellek kapasitesine sahip Legion Y920, güçlü Intel® Core™ i7 işlemcisi ile hem profesyonel gibi oyun oynamanızı hem de internetten yayın yapmanızı sağlayacak performans vadediyor. Windows 10 işletim sistemi ve IPS teknolojisine sahip 17,3 inç ekranla gelen Legion Y920, OneKey Turbo özelliği sayesinde tek bir tuşa basarak maksimum performans düzeyine ulaşmanızı sağlıyor.

4K'ya Kadar Muhteşem Çözünürlük

NVIDIA GeForce GTX-1070 8 GB'lik DDR5 bellek kapasitesiyle, grafik teknolojisinde önemli bir adımı temsil etmenin yanında 4K'ya kadar muhteşem çözünürlükle sevdiğiniz oyunları kusursuz görüntüleme yeteneği sunuyor.

Mükemmel Görüntü Teknolojisi

Yepyeni bir görüntüleme teknolojisi olan NVIDIA G-SYNC’e sahip Legion Y920, bu teknoloji sayesinde ciddi ve rekabetçş bir oyun için ideal bir görsel deneyimi sunuyor. . G-SYNC'nin üstün kalitesi, GeForce GTX destekli dizüstü bilgisayarınızdaki GPU ile görüntüleme yenileme hızlarının eşitlenmesinden geliyor.

Beklemeye Son

En yeni ve en hızlı depolama sistemiyle donatılmış Legion Y920, 256 GB PCIe SSD ve 2TB sata disk desteğiyle geliyor. 64 GB'ye kadar yükseltilebilen DDR4 belleğe sahip Legion Y920, RGB arkadan aydınlatmalı klavyesi ile de göz dolduruyor. Dalga biçiminde ışıklandırma efektleriyle değişen klavye size rengarenk bir oyun deneyimi sağlıyor. Y920'nin 3W Bass Subwoofer ve 2 x 2W JBL Hoparlörü ile Dolby Home Theater teknolojisi sayesinde hem film hem oyunlar için derin bas ve gerçeğe yakın seslerin keyfini çıkarmanız da mümkün.

Sanal Gerçekliğin Tadını Çıkarın

Olağanüstü güçlü grafik özelliğiyle Legion Y920, yüksek çözünürlükte AAA sınıfı oyunları oynatmanızı sağlamanın yanı sıra Oculus Rift'iniz varsa sanal bir dünyaya adım atmanıza da olanak tanıyor. Bu sayede Legion Y920 ile sanal gerçeklik filmleri izleyebilir ya da sanal gerçeklik oyunları oynayabilirsiniz.

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