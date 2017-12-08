Yerli Otomobil Fiyatı Beklenenden Ucuz Olacak!

Yerli otomobil üretimi konsorsiyumunda yer alan firmalardan olan Anadolu Grubu, ilk prototipin 2019 yılında görücüye çıkacağını aktardı.

Yerli Otomobilde İlk Prototip 2019’da Görücüye Çıkacak

TÜSİAD kokteylinde yerli otomobil hakkında yöneltilen sorulara cevap veren Grubun Yönetim Kurulu Başkanı, yerli otomobilin kullanımını artırmak için fiyatın uygun olacağını belirtti. Projeye devletinde ortak olabileceğini ifade ederek, “Bu proje sadece konsorsiyumda yer alan firmaların üreteceği bir proje olmayacak. Yerli otomobil projesi tüm Türkiye’nin projesi olacak. Milli otomobilde ilk ilk örnek 2019 yılında tanıtılacak. Hedefimiz 2021 yılında üretim safhasına geçmiş olmak. Yol haritamız şimdilik bu olsa da, proje ilerledikçe önümüzü daha iyi görecek ve hedeflerimizi bu doğrultuda yapacağız” dedi.

Fizibilite Çalışmalarına Devam!

Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Tuncay Özilhan projenin fizibilite çalışmalarının aralıksız devam ettiğine değindi. Yerli otomobilde rekabet gücünün tespit edilmeye çalışıldığının altını çizdi. Bu kapsamda üretimi yapacak şirketin devamlılığının sağlanması gerektiğini belirterek, projenin daha çok yeni olduğuna vurgu yaparak; “Şirketin büyüklüğünün ne kadar olacağı hakkında konuşmak şimdilik doğru olmaz” şeklinde konuştu.

Yerli Otomobilde Fiyat Ne Kadar Olacak?

Yerli otomobil fiyatı ile ilgili gelen bir soruya, “Maliyetin düşük olması için çalışacağız. Düşük maliyetler satış fiyatlarına da yansıyacak. Yüksek fiyatlar tüketiciyi yerli otomobilden uzaklaştırır. Ucuz fiyatlarsa kullanımı ve talebi arttırır. Talebin yüksek olması için yerli otomobilde düşük fiyat önemli. Bunun içinde yoğun bir mesai harcıyoruz. Yerli otomobil projesine benzer olan dünya üzerindeki örneklerini inceliyoruz. Ülkelerin projeye verdiği devlet destek ve teşviklerini örneklendiriyoruz” dedi.