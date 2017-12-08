Perakende Satış Hacmi Ekim Ayında Yüzde 2,4 Arttı
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Perakende Satış Hacmi Ekim Ayında Yüzde 2,4 Arttı


Perakende Satış Hacmi Ekim Ayında Yüzde 2,4 Arttı
Perakende Satış Hacmi Ekim Ayında Yüzde 2,4 Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-08 Saat: 11:13:50
Anasayfa Eko Gündem Perakende Satış Hacmi Ekim Ayında Yüzde 2,4 Arttı

TÜİK, yılın onuncu ayına dair “Perakende Satış Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre perakende satışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4’lük artış kaydetti.

TÜİK, yılın onuncu ayına dair “Perakende Satış Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre perakende satışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4’lük artış kaydetti.

Perakende Satışta Bir Yıllık Artış Yüzde 2,4’e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2017’nin Ekim ayını kapsayan “Perakende Satış Endeksi” verilerine göre takvimsel etkilerden arındırılarak ulaşılan sabit fiyatlı perakende satışta, satış hacmi bir yıllık zaman dilimi baz alındığında yüzde 2,4 oranında arttı.

Ekim ayının gıda dışı perakende satışlarını da inceleyen TÜİK, otomotiv yakıtı dışındaki artışın yüzde 2,6 olduğunu belirledi. Aynı ayda otomotiv yakıtındaki satışlarsa yüzde 5,3’lük artış kaydetti. Bunun yanında TÜİK; gıda, içecek ve tütün ürünleri satışlarının yüzde 0,7 oranında gerilediğini belirledi.

Gıda Satışları Bir Önceki Aya Göre Geriledi

Perakende satışın bir aylık değişimi dikkate alındığında sabit fiyatlı perakende satış hacmi, yılın onuncu ayında Eylül ayına kıyasla yüzde 0,1 oranında arttı. TÜİK, bu sonuca mevsimsel ve takvimsel etkileri arındırarak ulaştığını belirtti. Ekim ayında içecek, gıda ve tütün satışları, bir önceki aya göre yüzde 1,8’lik artışa ev sahipliği yaptı. Otomotiv yakıtında perakende satışlar bir ayda yüzde 1,9’a varan oranda yükseldi. Aynı ayda gıda haricindeki satışlarda gözlemlenen değişim azalış yönlü oldu ve yüzde 1,8’e işaret etti.

Otomotiv Yakıtı Satışları Bir Yılda Yüzde 21,5 Arttı

TÜİK’in açıklamasında takvimsel etkilerden arındırılmış ve cari fiyat baz alınarak belirlenen Ekim ayına ilişkin perakende cirosunun, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 oranında arttığını ifade etti. Aynı dönemde içecek, tütün ve gıda satışlarıysa yüzde 10,9 oranında yükseldi. Gıda haricindeki satışlara otomotiv yakıtı dahil edilmediğinde artış yüzde 14,9 olarak belirlendi. Otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 21,5 gibi yüksek bir oranda arttı.

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