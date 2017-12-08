İstanbul Sağlık Fuarına Katılım Yoğun

Medikal ve sağlık sektöründeki yeni teknolojilere ve uygulamalara ev sahipliği yapan “5. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Fuarı (İstanbul Health Expo-İstanbul Sağlık Fuarı) ile 3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi” CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirildi. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından, Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) iş birliğinde, Fujitsu ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, sağlık çalışanlarına spesifik konularda kongre, sempozyum, çalıştay ve seminerler verilirken, aynı zamanda üretici firmaların sağlık alanındaki ürün ve projeleri yabancı alıcılarla buluşturuldu. Yoğun ilgiyle karşılanan İstanbul Health Expo'da 595’i yabancı olmak üzere 5 bin 412 sağlık profesyoneli ağırlandı.

İnovatif Sağlık Ürünleri Sergilendi

Görme engelliler için üretilen ve yüzde 30 oranında görme oranını arttıran cihaz, 10 dakikada 300 kalori verdiren zayıflama aleti ve yatalak hastalarda oluşan yaraları engelleyen yatak gibi pek çok inovatif ürünün görücüye çıkarıldığı fuar, 240'ın üzerindeki markayı İstanbul'da bir araya getirdi. İstanbul Health Expo ile eş zamanlı düzenlenen Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi’nde sağlık turizminde Türkiye’nin dünyadaki yeri, Türkiye’nin medikal turizm hedefleri, yaşlı bakım hastalarında termal sağlık turizmin yeri, ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliği gibi sağlık alanında ilgi çekici pek çok konu masaya yatırıldı. Yerli ve yabancı sağlık profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gören Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi’nde 200’ün üzerinde konuşmacı tarafından 70 oturum gerçekleşti. 6 salonda gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlara sağlık profesyonellerinin ilgisi büyük oldu.

Sağlıkta Bölgesinde Lider Ülke Türkiye

Fuar ve kongreyi değerlendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, Türkiye’nin sağlıkta bölgesinde lider konumda olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek katılımla geçen kongreler ve sempozyumların ülkemizin sağlık turizmine katkısı büyük olacak. İlaçta ve tıbbi cihazda yerli ve milli üretime yönelik yapılan sempozyumlarda ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte çok önemli bir stratejik öneme sahip. İş sağlığı ve güvenliği alanında yerli ve milli donanım ve ekipman üretiminin tüm paydaşlarla birlikte ele alındığı sempozyuma da ilgi çok büyük oldu. İş sağlığı ve güvenliği konusuna fuarda geniş yer verildi. Ülkemizde meslek hastalıkları ve iş kazlarının önlenmesi için bu tür bilimsel etkinlikler çok büyük önem arz ediyor.”

Sağlık Turizmine Katkı

Fuarda, Acıbadem, Memorial, Adatıp Hastanesi, Avrasya Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastaneleri, Bezmialem, Birinci Göz, Biruni Üniversite Hastanesi, Çakmak Hastanesi, Dentaydın, Emsey Hospital, Esencan Hastanesi, Ethica, Gözde İzmir Hastanesi, Özel Hospitalist Hastanesi, KOÇ University Hospital, Medical Park Hastaneler Grubu, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin de bulunduğu 20 hastane, uluslararası sağlık turizmi acenteleri ile buluşturuldu.

Fuar, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER), KOSGEB ve Tüm sağlık Kuruluşları Derneği’nin de (TÜMSAD) desteğiyle düzenlendi.