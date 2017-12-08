Reel Getiride Kasım Ayı Şampiyonu Külçe Altın!

Kasım ayında külçe altın yatırımcısının yüzü güldü. Aylık bazda Kasım ayında en iyi reel getiriyi külçe altın kazandırdı.

TÜİK, Kasım Ayının En Çok Kazandıranlarını Ve Kaybettirenlerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin “Finansal Araçların Reel Getiri Oranları” araştırmasını tamamladı. Buna göre reel getirinin Kasım ayı şampiyonu külçe altın oldu.

TÜİK’in açıklamasına göre reel getiri yurtiçi üretici fiyat endeksi baz alındığında külçe altın yüzde 3,95 oranında kazandırdı. Tüketici fiyat endeksi baz alındığında ise reel getiri yüzde 4,49’u buldu.

Doların Reel Getirisi Yüzde 3,73 Oldu

Yatırım araçları arasında yer alan dolar yurtiçi üretici fiyat endeksine indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 3,73 oranında kazandırdı. Euro cephesindeki reel getiri ise yüzde 3,57’ye işaret etti. Borsadaki gelişmeler ise şöyle oldu. BIST 100 endeksi yüzde 0,42 oranında gerileme kaydetti. Mevduat faizi yatırımcısına yüzde 1,12’lik kayıp yaşattı. Devlet iç borçlanma senetlerinin reel aylık getirisi yüzde 4,39’lük düşüşe ev sahipliği yaptı.

Yatırım araçları tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde gözlemlenen değişiklikler şöyle aktarıldı. Doların reel getirisi yüzde 4,28 oldu. Euro yatırımcısının yakaladığı reel getiri yüzde 4,28 oldu. BIST 100 endeksindeki kazanç yüzde 0,10’a işaret etti. TÜFE’ye göre bu yatırım araçları yatırımcısının yüzünü güldürürken, mevduat faizindeki düşüş yüzde 0,60 oldu. Devlet iç borçlanma senetleriyse yatırımcısına yüzde 3,89 oranında kayıp yaşattı.

Külçe Altın 3 Ayda (TÜFE) Yüzde 6,24’lük Reel Kazanç Sağladı

Kasım ayının en çok kazandıranı olan külçe altının son 3 aylık gelişimi ise Yİ-ÜFE baz alındığında yüzde 6,51’e kadar yükseldi. TÜFE baz alındığında son 3 aylık reel getiri yüzde 6,24’ü buldu. Bu oranlar külçe altın yatırımcısının son üç ayda en çok kazanan olduğunu gösterdi.

Aynı aylarda devlet iç borçlanma senetleri Yİ-ÜFE dikkate alındığında yüzde 6,50 oranında kaybettirdi. TÜFE baz alındığında ise yüzde 6,73 oranından kayıp yaşattı.