İnternet Hafızayı Güçlendiriyor

İletişim çağının tam ortasında dünyaya gelen çocukların, internete bağımlı olmadan dijital dünyaya adapte olmaları en çok üzerinde durulması gereken konulardan biri. Devri Alem Eğitim Kolejleri, öğrenme ortamı kavramını, fiziksel çevreden çok daha geniş bir eğitim atmosferi olarak tanımlıyor. Kolej, bilgisayar oyunlarının ders müfredatında yer alan hedeflere ulaşmada eğlenceli bir yol olabileceğine dikkat çekiyor.

Bilgisayar ve internet teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermeyi sürdürüyor. Uygulama alanlarından biri olan bilgisayar oyunları, daha çok eğlenme amaçlı gibi algılansa da bireylere önemli bilgileri sunabilecekleri bir ortam sunabilir.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu’nun (Federation of American Scientists) yaptığı bir araştırma, öğrencilerin ortalama olarak okuduklarının yüzde 10’unu, duyduklarının yüzde 20’sini ve hem görüp hem de okuduklarının yüzde 30’unu hatırlayabildiğini gösteriyor. Bir simülasyon oyunu oynayan öğrencinin başarılı bir şekilde hatırlama oranı yüzde 90’lar seviyesinde gerçekleşebiliyor. Oyun tabanlı öğrenme geleneksel eğitim biçimlerine kıyasla kendine güveni yüzde 20, yeteneklere ilişkin bilgiyi yüzde 14 ve gerçeklere dair bilgiyi yüzde 11 artırıyor.

“Bilgisayar Oyunlarıyla 21’inci Yüzyıl Becerilerini Öğreniyorlar”

Bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarında etkin şekilde kullanılabilmesi için doğru entegrasyon sağlanmasına dikkat çeken Devri Alem Eğitim Kolejleri Kurumsal İletişim Koordinatörü Filiz Kantekin, “Amerikalı eğitim yazarı Marc Prensky’ye göre çocukların bilgisayar oyunlarına bu kadar fazla zaman ayırıyor olmasının sebebi, oyunlardan ihtiyaçları olan 21’inci yüzyıl becerilerini öğrenmeleri. Oyunlar aracılığıyla öğrenmek, geleneksel sınıf ortamlarının sıkıcılığını aşmak ve eğitim sürecini eğlenceli kılmak için önemli bir araç olabilir. Bunun için öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yardımcı, problem çözme yeteneğini geliştiren, hazırlandığı konu alanına özgü bilgiler barındıran ve onları pekiştiren yapıda oyunlar hazırlanabilir. Eğitsel bilgisayar oyunları, böylelikle ders müfredatında yer alan hedeflere ulaşmanın eğlenceli bir yolu olabilir. Asıl soru, video oyunlarının öğrenme sürecine nasıl yardımcı olabileceği değil, bunları sınıflara nasıl sunabildiğimiz ve entegre edebileceğimiz” diyor.