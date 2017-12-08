Küçük Bir Sermayeyle İşe Başladı! İhracatçı Firma Oldu

Zafer Durusoy adlı girişimcinin başarı öyküsü 11 yıl önce başladı. Savunma ve uzay teknolojilerinde kullanılan test cihazlarını üreten firma ihracata da başladı.

“Nanovak’ı Biraz Birikim Ve Eşimin Altın Bilezikleriyle Açtım”

Zafer Durusoy Nanovak adlı şirketi bundan yaklaşık 11 yıl önce, işe küçük bir sermaye ile kurduğunu belirtti. Çalışmalarını Hacettepe Teknokent’te yaptıklarının altını çizerek, “Varlıklı bir aileden gelmiyorum. Küçük bir birikim ve eşimin altın bilezikleriyle işe başladım. Firmayı kurduğumuz ilk yıllarda devlet desteği hem bana hem bana güvenerek yola çıkanlara moral oldu. İlerleyen dönemlerde KOSGEB’ten destek alarak işimizi büyüttük. Sıfır faizli kredi desteği bizim ilerlememize büyük katkılar sağladı. Bir personelimizin sigorta ödemelerini de yapan KOSGEB, firmamızı ödüllendirerek bizleri gururlandırdı” dedi.

Test Cihazı Üretiyor

Girişimci Zafer Durusoy devlet desteği olmadan bugün geldiği konuma gelemeyeceğinin altını çizerek, yaptıkları iş hakkında bazı bilgiler aktardı. Buna göre Nanovak, vakumlu sistemler alanında üretim yapıyor. Söz konusu sistemleri savunma sanayisinin kullanımına uygun olarak hazırlıyor. Farklı cihazlar üreten firma sanayi ürünlerinin test edilmesini sağlayan cihazlarında üretimini yapıyor. TÜBİTAK ile ASELSAN firmalarına uzay simülatörleri geliştiriyor.

İhracat İngiltere İle Başladı

Nanovak adlı firmanın kurucusu olan Durusoy ihracat yaptıklarını belirterek, “ Önceliğimiz yurtiçi ihtiyacın karşılanması. Cihazlarımızla yerli üretime katkımız yüzde 75’i buluyor. Kalan yüzde 25’lik bölüm ise halen ithalatla karşılanıyor. İhracatımız şirketi kurduktan yaklaşık iki yıl sonra başladı. İhracatta ilk adres ise İngiltere oldu. Bu ülkenin yanında Mısır Milli Araştırma Merkezi de firmamızdan cihaz alımına başladı. Bugün ihracat yaptığımız ülkeler arasında Pakistan, Irak ve Suriye gibi ülkeler yer alıyor” dedi.

Yıllık bazdaki üretim kapasitelerininse 30 ile 40 cihaz arasında değiştiğini aktaran girişimci Durusoy, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Amerika pazarına giriş yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.