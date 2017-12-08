Huawei İçin Uluslararası Yıldızlar Bir Araya Geldi

Huawei, Orta ve Doğu Avrupa&Nordik bölgesinden uluslararası yıldızların yer aldığı ilk TV kampanyasını başlattı. Reklamda yer alan yıldızlar kendi alanlarında oldukça başarılı kişiler.

Olimpiyat şampiyonu yüzücü Katinka Hosszu, dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, profesyonel Leica Fotoğrafçısı Manfred Baumann, uluslararası süper model Catrinel Menghia, pop şarkıcısı Massimo Savić ve TV sunucusu Doukissa Nomikou gibi yıldızlar, Huawei Mate 10 serisi akıllı telefonların Ekim ayında global olarak piyasaya sürülen modelleri Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite’in en son reklamında yer alıyor.