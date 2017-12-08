Obilet Hızlı Büyüme Kaydediyor
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Obilet Hızlı Büyüme Kaydediyor


Obilet Hızlı Büyüme Kaydediyor
Obilet Hızlı Büyüme Kaydediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 12:43:01
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Yapılan araştırmalar sonrasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında o bilet ilk sırada yer alıyor.

2012 Nisan ayında, Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından Türkiye’nin en büyük otobüs firmalarını tek bir online platformda bir araya getirme fikriyle yola çıkan obilet.com hızla büyüyor. Geçtiğimiz yıl 2,4 milyon bilet satışı yapan, portfolyosuna uçak biletini de ekleyen obilet.com, Deloitte’un “Teknoloji Fast 50” listesinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji odaklı turizm şirketi oldu!

Aslanoba Capital ve Earlybird Venture Capital şirketlerinden aldığı yatırımlarla sekiz haneli değerlemelere ulaşan obilet.com, yüzde 1,041 büyümeyle “Teknoloji Fast 50” listesinde yer alan tek turizm şirketi olarak açıklandı. obilet.com kurucularından Ali Yılmaz konuyla ilgili olarak “obilet.com olarak yolculuğumuzun 5'inci yılında Deloitte’un açıkladığı sonuçlara göre Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknolojik şirketleri arasında ilk onda yer almaktan gurur duyuyoruz. Teknolojik alt yapımız ve genç ekibimiz sayesinde Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcıya ulaşarak bu yılı 3,5 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirerek tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise hedefimiz yeni yatırımlar yaparak hizmet alanımızı genişletmek ve 10 milyon bilet satışına ulaşmak” dedi.

Şirket kurucularından Yiğit Gürocak ise “Bu noktaya gelmemizde büyük emekleri olan ekibimize, yatırımcılarımıza ve en önemlisi müşterilerimize teşekkür ederim” yorumunu yaptı.

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