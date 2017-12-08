Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Büyük Destek
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Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Büyük Destek


Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Büyük Destek
Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Büyük Destek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 13:21:27
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Gayrimenkul şirketlerinden birisi olan Coldwell Banker kendi işinin patronu olmak isteyen kişilere önemli fırsatlar sunacak.

49 ülkede 3.500 ofis ve 86 bin gayrimenkul danışmanıyla yılda 250 milyar dolarlık gayrimenkul satışına aracılık eden uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlık şirketi Coldwell Banker, Türkiye’de gaza basıyor. Türkiye’de 2013 yılında faaliyete geçen Coldwell Banker, 2020 vizyonunu Antalya’da gerçekleştirilen Blue Camp 2017’de açıkladı. 4 yılda 150’ye yakın ofise ulaşan, kurumsal gayrimenkul danışman sayısını 1.500’e çıkaran, yıllık işlem adedini de 9 binlere ulaştıran Coldwell Banker Türkiye, 2020 yılına kadar ofis sayısını ikiye katlamayı, 3.500 yeni gayrimenkul danışmanını istihdam etmeyi planlıyor.

Ofis Sayısını İkiye Katlayacak

Coldwell Banker’ın, 1906’dan beri girişimcilerin küçük sermayelerle büyük işletmeler kurmasını sağladığına dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, globalden edindikleri 111 yıllık tecrübeyi ofislerine aktardıklarına dikkat çekti. Türkiye’de 4 yılda 150 ofis ve 1.500 gayrimenkul profesörü ile zirveye doğru yürüdüklerinin altını çizen Dr. Gökhan Taş, 2020 hedefleriyle ilgili de şunları söyledi: “4 yıl gibi kısa bir sürede yazdığımız başarı hikayesini daha da büyütmek, parlatmak istiyoruz. Türkiye ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün geleceğine olan inancımızla, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedeflerimizi de buna göre koyuyoruz. Coldwell Banker Türkiye olarak, bugün yaklaşık 150 seviyesinde bulunan ofis sayımızı 300’e, 1.500 civarında olan gayrimenkul danışmanı sayımızı da 5 bine ulaştırmayı öngörüyoruz. 2020’de hedefimiz danışman başına 1 milyon dolar, ofis başına ise 18 milyon dolar gayrimenkul satışına ulaşmak. Diğer bir deyişle, aracılık ettiğimiz satış tutarını yılda 5 milyar dolara çıkarmak.”

Antalya’da Coldwell Banker Türkiye çalışanlarına özel bir sunum gerçekleştiren Dr. Gökhan Taş, 2020 hedeflerinin sektörde tartışmasız lider olmak olduğunu vurgularken, “Bir tane bile Coldwell Banker danışmanını kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine en az bir bu kadar daha danışman ile Türkiye ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sunmayı arzu ediyoruz. Vizyonumuz adeta bir buzkıran gibi hareket edip, arkadan gelenlerin önünü açmak” dedi.

Coldwell Banker dünyada gayrimenkul alım-satım dinamiklerini değiştiren sektörün en güvenilir ve en inovatif markası olarak 49 ülkede 3 binden fazla ofisi ve 80 bini aşkın Gayrimenkul Danışmanı ile gayrimenkul sektörüne yön vermeyi sürdürüyor.

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