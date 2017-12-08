Riot Games Ön Bağış Çalışması İle Ödüle Layık Görüldü
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Riot Games Ön Bağış Çalışması İle Ödüle Layık Görüldü


Riot Games Ön Bağış Çalışması İle Ödüle Layık Görüldü
Riot Games Ön Bağış Çalışması İle Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 13:23:48
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Oyun sektörünün öncü isimlerinden birisi olan Riot Games bir süre önce ön bağış sistemini hayata geçirmişti. Yaptığı çalışma ile birlikte ödüle layık görüldü.

Sektöründe gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıkan Riot Games, 3 yıldır uyguladığı “Forward Funding” (Geleceğe Dönük Bağış) modeliyle dünyanın önde gelen uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarından International Medical Corps tarafından “2017 Global Activist Award” ödülüne layık görüldü.

28 Kasım’da düzenlenen törende ödülü alan Riot Games Kurucu Ortağı Marc Merill, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geleceğe dönük bağış modelimizi üç yıl önce, insanların ihtiyaç duyduğu zamanlarda daha hızlı ve etkili sonuçlar alabilmek için hayata geçirmiştik. Dünyanın dört bir yanında gerçekleşen felaketlere ilk 72 saat içinde müdahale edebilmek, hayat kurtarmak açısından büyük önem taşıyor. Ancak acil durumlarda bağışçı şirketlerin kaynaklarını toplaması, dağıtması ve diğer süreçleri yönetmesi 4 ila 8 hafta sürebiliyor. Geleceğe dönük bağış modelimiz, yaptığımız yardımlarımızın ihtiyaç duyulan bölgelere çok daha hızlı ulaşmasına olanak sağlıyor.

Geleceğe dönük bağış modeliyle bazı deprem bölgelerine 36 saat içinde yardım ulaştırabildiklerini belirten Merill, “Bu yaklaşımla başarılı sonuçlar elde ettik. Örneğin Japonya ve Ekvador deprem bölgelerine 36 saat içinde fon ulaştırabildik. Böylelikle bazı durumlarda normal olarak birkaç hafta sürecek olan kaynak dağıtımını, bir buçuk güne sığdırmayı başardık” dedi.

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