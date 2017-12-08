10 Ayda En Çok Turisti Antalya Ve İstanbul Ağırladı!
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10 Ayda En Çok Turisti Antalya Ve İstanbul Ağırladı!


10 Ayda En Çok Turisti Antalya Ve İstanbul Ağırladı!
10 Ayda En Çok Turisti Antalya Ve İstanbul Ağırladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-08 Saat: 13:28:55
Anasayfa Turizm 10 Ayda En Çok Turisti Antalya Ve İstanbul Ağırladı!

Türkiye, Ocak – Ekim aylarını kapsayan dönemde 29 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği kentlerse İstanbul ve Antalya olarak kayda geçti.

Türkiye, Ocak – Ekim aylarını kapsayan dönemde 29 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği kentlerse İstanbul ve Antalya olarak kayda geçti.

Turist Sayısı 10 Ayda Yüzde 28 Artı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçici kayıtları incelendiğinde Türkiye’ye Ocak ile Ekim ayları aralığında toplamda 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist akın etti. Bu rakam 2016’nın aynı dönemine yüzde 28,01 oranında fark atmayı başardı.  

2017’nin ilk 10 ayında Rus turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi yüksek oldu. Buna göre en çok yabancı Rusya’dan ülkemize giriş yaptı ve toplam Rus turist sayısı 4 milyon 565 bin 275’e ulaştı. Ülke bazında turist sıralamasının ikinci adresi ise Almanya olarak belirlendi. Ocak – Ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden Alman tuist sayısı 3 milyon 336 bin 7’yi buldu. Listenin üçüncülüğünü 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran takip etti. 10 aylık zaman diliminde Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2 milyon 71 bin 838 ile dördüncü ülke olarak kayda geçti. İlk beşin son ismi ise 1 milyon 576 bin 783 turistle İngiltere oldu. Bu ülkelerin yanında aynı dönemde en fazla turistin Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan ve Irak’tan geldiği görüldü.

En Çok Antalya’yı Ziyaret Ettiler

Yabancı turistlerin giriş yaptığı gümrükler dikkate alındığında en çok yabancının Antalya’ya giriş yaptığı belirlendi. 10 ayda kente giriş yapan yabancı turist sayısı 9 milyon 255 bin 267 kişiye işaret etti. En fazla ziyaret edilen diğer bir kent ise İstanbul oldu. 2017’nin Ocak – Ekim aylarını kapsayan dönemde kente gelen yabancı turist sayısı 9 milyon 255 bin 267 kişiye ulaştı. Bu rakamların toplamı ise, 10 ayda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının yüzde 63’lük bölümünü Antalya ve İstanbul’un ağırladığını gösterdi. 

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