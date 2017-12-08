Playstation 4 Satışlarında Patlama Yaşandı
Advert Advert Advert


Playstation 4 Satışlarında Patlama Yaşandı


Playstation 4 Satışlarında Patlama Yaşandı
Playstation 4 Satışlarında Patlama Yaşandı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 13:28:24
Anasayfa Şirketler Playstation 4 Satışlarında Patlama Yaşandı

Yapılan değerlendirmelerin ardından PlayStation 4 satışlarının büyük bir patlama yaşadığı ve 70.6 milyon adedi geçtiği öğrenildi.

Dünya çapındaki tüketicilere kümülatif olarak satılan PS4 sayısı, 3 Aralık 2017*1 tarihi itibarıyla 70,6 milyon adedi aştı.

Dünya çapında perakende mağazaları ve PlayStation®Store üzerinden dijital olarak indirilerek satılan PS4 oyunlarının sayısı, 3 Aralık 2017 tarihi itibariyle 617.8 milyon adedi*2 aştı.

PS4’ün yakaladığı güçlü momentum sayesinde, dünya çapındaki tüketicilere yapılan toplam PS VR satışları, 3 Aralık 2017*1 itibariyle 2 milyon adedi aştı.

PS VR*3 uyumlu 150 oyun piyasaya sürülürken dünya çapında perakende mağazaları ve PlayStation®Store üzerinden dijital olarak indirilerek satılan PS VR uyumlu oyunların sayısı, 3 Aralık 2017*2 tarihi itibarıyla 12,2 milyonu aştı.

“Bu kadar çok insanın PlayStation 4’ün eşsiz eğlence teklifinin tadını çıkarıyor olmasından ve PlayStation VR gibi yükselmekte olan bir teknolojinin ilgi çekmeye devam etmesinden son derece mutluyuz,” diyen Sony Interactive Entertainment başkanı Andrew House, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayranlarımıza ve ortaklarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. 1994 yılındaki ilk PlayStation’ın lansmanından bu yana göstermiş oldukları destek, PlayStation’ın dünyanın en büyük konsol oyun ağlarından biri haline gelmesine yardımcı oldu. Bu başarıyı korumak için ortaklarımız ile yakın bir çalışma içinde olmayı sürdürek, PS4’ü oyun oynanabilecek en iyi yer haline getirmek için kararlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yazılım cephesinde, PS4’ün portföyü aralarında God of War, Detroit: Become HumanSpider-Man, Shadow of Colossus, Dreams, Days Gone (SIE WWS), Far Cry 5 (Ubisoft) ve Monster Hunter: World’ün (Capcom) de bulunduğu bir dizi oyun ile genişlemeye devam edecek. Halen aralarında eşsiz VR deneyiminden yararlanan The Inpatient ve Bravo Team’in (SIE WWS) de bulunduğu, büyük bir heyecanla beklenen PS VR’a yönelik 130’u aşkın oyun ve video içeriği 2018 yılının sonuna kadar piyasaya sürülecek.*4

SIE, hem PS4 hem de PS VR’ı, sadece PlayStation üzerinde mümkün olan eğlence deneyimleri sunmak üzere daha da genişletmeye devam edecek.

playstation ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek