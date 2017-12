Playstation 4 Satışlarında Patlama Yaşandı

Dünya çapındaki tüketicilere kümülatif olarak satılan PS4 sayısı, 3 Aralık 2017*1 tarihi itibarıyla 70,6 milyon adedi aştı.

Dünya çapında perakende mağazaları ve PlayStation®Store üzerinden dijital olarak indirilerek satılan PS4 oyunlarının sayısı, 3 Aralık 2017 tarihi itibariyle 617.8 milyon adedi*2 aştı.

PS4’ün yakaladığı güçlü momentum sayesinde, dünya çapındaki tüketicilere yapılan toplam PS VR satışları, 3 Aralık 2017*1 itibariyle 2 milyon adedi aştı.

PS VR*3 uyumlu 150 oyun piyasaya sürülürken dünya çapında perakende mağazaları ve PlayStation®Store üzerinden dijital olarak indirilerek satılan PS VR uyumlu oyunların sayısı, 3 Aralık 2017*2 tarihi itibarıyla 12,2 milyonu aştı.

“Bu kadar çok insanın PlayStation 4’ün eşsiz eğlence teklifinin tadını çıkarıyor olmasından ve PlayStation VR gibi yükselmekte olan bir teknolojinin ilgi çekmeye devam etmesinden son derece mutluyuz,” diyen Sony Interactive Entertainment başkanı Andrew House, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayranlarımıza ve ortaklarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. 1994 yılındaki ilk PlayStation’ın lansmanından bu yana göstermiş oldukları destek, PlayStation’ın dünyanın en büyük konsol oyun ağlarından biri haline gelmesine yardımcı oldu. Bu başarıyı korumak için ortaklarımız ile yakın bir çalışma içinde olmayı sürdürek, PS4’ü oyun oynanabilecek en iyi yer haline getirmek için kararlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yazılım cephesinde, PS4’ün portföyü aralarında God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man, Shadow of Colossus, Dreams, Days Gone (SIE WWS), Far Cry 5 (Ubisoft) ve Monster Hunter: World’ün (Capcom) de bulunduğu bir dizi oyun ile genişlemeye devam edecek. Halen aralarında eşsiz VR deneyiminden yararlanan The Inpatient ve Bravo Team’in (SIE WWS) de bulunduğu, büyük bir heyecanla beklenen PS VR’a yönelik 130’u aşkın oyun ve video içeriği 2018 yılının sonuna kadar piyasaya sürülecek.*4

SIE, hem PS4 hem de PS VR’ı, sadece PlayStation üzerinde mümkün olan eğlence deneyimleri sunmak üzere daha da genişletmeye devam edecek.