Emse Mühendislik Otomasyon Sistemleri İhraç Etmeye Başlayacak
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Emse Mühendislik Otomasyon Sistemleri İhraç Etmeye Başlayacak


Emse Mühendislik Otomasyon Sistemleri İhraç Etmeye Başlayacak
Emse Mühendislik Otomasyon Sistemleri İhraç Etmeye Başlayacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-08 Saat: 13:56:08
Anasayfa İthalat&İhracat Emse Mühendislik Otomasyon Sistemleri İhraç Etmeye Başlayacak

Banka ve hastanelerde kullanımı yaygın olan sıramatik cihazını 31 ülkeye ihraç eden Emse Mühendislik, check-in kiosku gibi havalimanı otomasyon sistemlerinin de ihracatını gerçekleştiriyor.

OSTİM'de 31 senedir birçok çalışma yürüten Emse Mühendislik, enflasyonun çok fazla olduğu zamanlarda döviz panosu üretimi ve ihracatıyla elektronik sektörüne giriş yapmıştı. Türkiye'de bankalar, hastaneler ve kamu kuruluşları için sıramatik sistemi üretimi gerçekleştiren şirket, bu cihazların en başta Ortadoğu ve Arap ülkeleri olmak üzere 31 ülkeye ihracatını gerçekleştirdi. İhracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Umman, Fas, Libya, Suudi Arabistan, Sudan ve Tunus gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya, Estonya, Hindistan, Letonya, Bulgaristan ve Moldova da bulunuyor.

Yurt dışı pazarında Hindistan ve Çin gibi ülkelerle rekabet ettiklerini, bunun şirketin gücünün bir ispatı olduğuna değinen Emse Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Muslu Oğuz, terzi işi mühendislik ürünler ürettiklerini, çoğu ülkenin ihale koşullarında özellikle Emse’nin isminin belirtilerek bu markayı tercih ettiğine dikkat çeti. Bunun gurur verici olduğunu ifade eden Oğuz, günümüzde Tacikistan'a dahi ürün ihraç eder hale geldiklerini belirtti. Şirketin başarısını düşük maliyete ve kaliteye bağlayan Oğuz, rekabette ön plana çıktıklarını ve Türk malı elektronik ürünlerine olan önyargıyı kırdıklarını dile getirdi.

Bagajı Fazla Olanlara Doğrudan Ödeme Sistemi

Bunun yanı sıra resmi Ar-Ge merkezi açtıklarını anlatan Oğuz, günümüzde üretilen sıramatik sistemlerinin yeterli gelmediğini ve havalimanı otomasyon işlerine ağırlık verdiklerini belirtti. Türk Hava Yolları (THY) için havalimanı sistemi üretmekte olduklarını ve bu ürünlerin yurt dışından da istendiğine işaret eden Oğuz, havacılık sektöründe 7-8 çeşit ürünlerinin bulunduğunu, havalimanı check-in kioskları ve bu kioskların çanta mobil modelini ürettiklerini söyledi. Oğuz, bagajı fazla olanların ücretini doğrudan kredi kartıyla ödeyeceği bir cihaz üzerinde çalıştıklarını anlattı.

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