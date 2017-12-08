Lotus Cars Artık Türkiye'de

Otomobil sektörünün efsane markası Lotus Cars Turkiye,Caddebostan da görkemli bir açılış yaptı.

Royal Motors'un yeni markasi Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars’ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye’deki otomobil tutkunlarına bu özel markayı deneme fırsatının kapılarını açmış oldu.

Açılışta konuşan Royal Motors’un Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Aysal şunları söyledi ; ‘’Dünyaca bilinen marka Lotus’u bu pazarda temsil etmekten heyecan ve gurur duyuyoruz"

Otomotiv endüstrisinde donanımlı bilgi birikimi ve tecrübemiz ile kendimizi kabul edilir müşteri memnuniyetine adadık. Bu yeni showroom Lotus’un Türkiye’ye dönüşünü göstererek Royal Motors’un ürünlerini teşhir ederek müşterilerimize en iyi kalitede destek verir.

''Hepimiz Uzun Vadeli Ortaklık ve Başarıdan Umutluyuz.’’

Daha sonra konuşan Lotus Ortadoğu Bölge Müdürü Mr.Jonathan Stretton ise ‘’Royal Motors Lotus’un bu bölgede büyümesinde atılan önemli ve büyük adımdır.

Bizler Royal Motors ile çalışmaktan ve Lotus spor arabalarını Türkiye pazarında tanıtimindan son derece memnuniyet duyuyoruz.''

Lotus her zaman kurucusu olan Colin CHAPMAN’ın bıraktığı mirasa bağlı kaldı. Son yetmiş yıldan beri spor arabalarda gerek dizayn gerek üretimde kalıcı izler bıraktı.

Otomobillerin mühendislik tekniğine bakıldığında kullanılan son teknoloji, ileri düzey mataryeller ile donanmış aerodinamik yapısı ilk olarak göze çarpar. Bay Stretton, ''Öncü ve eklemli Alüminyum şasimiz, güçlü, sert, guvenli ve hafiftir. Bu şasi sıklıkla kopyalanmıştır ancak rakiplerimiz tarafından hiçbir zaman iyileştirilmemiştir.'' demiştir.Kuvvetli fakat hafif aynı zamanda sürüşü kolay olması, diğer araçlara kıyasla Lotus’un sıra dışı yaklaşımını odak noktası haline getirir.

Lotus’un kurucusu Colin CHAPMAN şöyle ifade etmiştir: “Düz yolda gaza basmak seni daha hızlı yapar ancak ağırlığı azaltmak her yerde daha hızlı yapar”. Bu düşünce Lotus'a Formula 1 Constructors şampiyonluğunda yedi, Formula 1 Drivers şampiyonluğunda altı defa birincilik getirmiştir.

Lotus arabaları firmanın, mühendisliğinden, mükemmelliğe, yapımından dizaynına kadar tüm süreçte titiz çalışmaya kendini adamasından faydalanır. Saf sürüş tecrübesini sağlayan yaklaşımı ile mükemmel bir biçimde şekillendirilmiştir.

Sadece düz çizgi performansını artırmaktan çok, bir arabanın ağırlığını azaltmak süspansiyonun doğru kalibrasyonunu sağlar. Bu net kullanım daha iyi gövde ve hız kontrolü sağlar, ancak sürüş konforu, rahat hissetme duygusundan ödün vermez. Ağırlığın genel olarak azaltılması da, ağırlık dağıtımının optimize edilmesine, yüksek hızda virajlarda bir spor otomobilin duruşuna ve dengesine büyük katkıda bulunur.

Lotus dünyanın prestijli ve saygı değer spor arabalarını üreten nadir firmalardan biridir. Otomobillerinde karşılaştırmalı Evora 400, ikonik Elise,sayılır Exige hypercar uysallaştıran 3- Eleven - canlılık veren sürücülük tecrübesi sağlar.

Her bir Lotus el yapımıdır ve Norfolk’daki meşhur Hethel fabrikasında, her sene iki bin spor araba üretimi yapılmaktadır. Kültüründen son derece gurur duyan Lotus kenar kesim dizaynları ile müşteriye eşsiz deneyim sunmayı amaçlayarak tüm İngiliz zanaatkarlığını gözler önüne serer. Kendisini sadece araba kullanma deneyimine adayan Lotus, eşi benzerine az rastlanır deneyimler ile otomobil dünyasında fark yaratmaya devam etmektedir.