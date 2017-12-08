Türkiye'nin En İyi Oyunları Değerlendirildi

08.12.2017 – Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM işbirliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri töreni, oyun geliştiricilerinin, sektör temsilcilerinin ve medyanın katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı törende Türkiye’de geliştirilen en iyi oyunların geliştiricileri ödüllerine kavuştular.

Kristal Piksel, Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin çalışmalarını takdir etmek ve Türkiye’de daha fazla oyun geliştirilmesini teşvik etmek için 2012 yılından beri düzenleniyor. Bu yıl ödül için başvuru yapan 53 oyun arasından jürinin ön değerlendirmesi sonucu finale kalmayı başaran 24 oyun, toplam 11 dalda ödül almak için yarıştı.

Ödül Kazanan Oyunlar

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri töreninde 8 oyun 10 farklı dalda ödül sahibi olurken Zoetrope Interactive’in oyunu Conarium “Yılın Oyunu” ve “En İyi PC Oyunu”, Oldmoustache Gameworks’ün haziran ayında çıkan oyunu No70: Eye of Basir ise “Görsel Sanat” ve “İşitsel Sanat” kategorilerinde birer ödül almayı başardı. Conarium’un geliştiricisi olan Zoetrope Interactive’in üyeleri, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı.

“En İyi Mobil Oyun” ödülünü Binary Games tarafından geliştirilen Newton – Gravity Puzzle, “En İyi VR Oyunu” ödülünü Codemodeon’un geliştirdiği Header Goal VR, “En İyi Ciddi Oyun” ödülünü ise Simsoft tarafından geliştirilen Sınıfta adlı oyun kazandı.

Bağımsız bir geliştirici olan Kabuk Games’in geliştirdiği Alchemist’s Castle “Oyun Tasarımı” kategorisinde ödül almayı başarırken, gamebra.in tarafından geliştirilen kubrain “Yenilikçilik”, Rocontact Digital Arts tarafından geliştirilen Recontact Istanbul: Eyes of Sky ise “Anlatı” dalında ödüle lâyık görüldü.

Jüri tarafından “Yılın Oyunu” seçilen Conarium’un geliştiricileri, Casual Connect Europe kapsamında düzenlenen uluslararası Indie Prize yarışmasına ön elemeyi atlayarak doğrudan katılma hakkını da elde etti. Oyunun geliştiricileri etkinlik için GIST sponsorluğunda iki adet “all-access pass” bilet ve etkinlik boyunca ücretsiz konaklama kazandılar.

GIST ve Vardiya İletişim Danışmanlığı tarafından organize edilen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri’nin ödül sponsorları GIST, ASUS ve Sony Playstation oldu. İletişim sponsorluğunu setipr’ın yaptığı törenin basın sponsorluğunu Merlin’in Kazanı ve Oyungezer üstlendi.