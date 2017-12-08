Tarımsal İhracat Ürünü Fındığın Verimi Arttırılıyor
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Tarımsal İhracat Ürünü Fındığın Verimi Arttırılıyor


Tarımsal İhracat Ürünü Fındığın Verimi Arttırılıyor
Tarımsal İhracat Ürünü Fındığın Verimi Arttırılıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-08 Saat: 14:21:47
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Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yürüttüğü bu projede Türkiye'deki en önemli tarımsal ihracat ürünü fındığın, alınan verim ve kalitesinin bor katkılı gübre ile arttırılabileceği tespit edildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi’nin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda bor katkılı gübrenin fındık üretiminde kullanılması halinde verimin yüzde 20 oranında arttığı gözlemlendi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda ODÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Özkutlu, Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındığın verimini ve kalitesini arttırma yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fındığın verimi arttırmak hedefinde üç senedir yürütülen projeden cevap alındığını dile getiren Özkutlu, bu proje neticesinde Ordu ve Samsun'da bulunan fındık bahçelerinin yüzde 70'lik bölümünde bor eksikliği gözlemlendiğini belirtti.

Türkiye'de bor eksikliğinin en çok yağış meydana gelen Karadeniz Bölgesi'nde olduğuna işaret eden Özkutlu, bu durumda fındık bahçelerinde kesinlikle bor katkılı gübrenin kullanılmasının gerektiğini söyledi. Proje dahilinde tam 412 fındık bahçesi üzerinde denemeler yapıldığını anlatan Özkutlu, bor karışımlı gübre kullanımıyla fındık bahçelerinde dekar başına ortalama verimi yüzde 20, kalitesini ise nerdeyse yüzde 10 yükselttiklerini belirtti. Özkutlu, dekar başına verimin ortalama 100 kilodan 120 kiloya çıktığını dile getirdi.

Dekar Başına Verim Yükseltilmeli

Türkiye'nin fındık üretimi alanında dünyada ilk sırada olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Özkutlu, zamanla üretim türlerini geliştirerek fındık üretimini 450 bin tondan 650-700 bin tona kadar yükselttiklerini anlattı. Dekar bazında alınan verim oranını incelediklerinde ise verimin yetersiz olduğuna değinen Özkutlu, ülkede ortalama verimin 104 kilo olduğunu, bölgede ise bu miktarın 70-80 kiloya kadar indiğini anlattı. Avrupa ülkelerindeki fındık bahçeleri üzerinde yapılan araştırmalarda ABD'nin dekar bazında 300 kiloya yakın fındık verimi sağladığını belirtti.

Fındık Faruk Özkutlu Bor Katkılı Gübre Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
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