Sosyal Medya Kullanımı İntiharı Artırıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasının altıncısı İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 9 Aralık Cumartesi günü sona erecek olan etkinliğin üçüncü gününe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile birlikte çok sayıda ihracatçı, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dev teknoloji firmalarının bilim kurgu yazarlarına sırf hayallerini dinlemek için para ödediğine dikkat çekerek “Hayal gücü ve ona bağlı gelişen yenilikçi fikirler, şirketlerin, ülkelerin kaderini tayin ediyor. Bu yüzyılda güç, inovatif ve girişimci fikirlerden besleniyor” dedi. Dünyada inovasyonun hızını gösteren istatistikler paylaşan Büyükekşi, “Telefonun 100 milyon müşteriye ulaşması 75 yıl alırken, İphone’un 3.5 yıl, Whatsapp’ın iki yıldan az sürdü. Kısaca, dünya süratle önemli bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bunu yakalamak için canla başla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında ekonomiye Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım, Markalaşma ve Girişimcilik parametrelerinin yön vermesi gerekli. Gençler; kendinize güvenin, merak edin, çalışın, deneyin. Asla pes etmeyin. Thomas Edison, öğretmenleri tarafından ‘zihinsel engelli’ olarak değerlendirildi. ‘Diğer öğrencilerle eğitim görmesi mümkün değil’ diye okuldan eve gönderilmişti. Ama o pes etmedi. Merakı, öğrenme isteği, onu dünyanın en büyük mucitlerinden birisi yaptı” dedi.

ABD’de İhtihar Edenler İçinde Sosyal Medya Kullananların Sayısı Arttı

Twitter Sosyal İnovasyon Müdürü Claire Diaz Ortiz, Twitter kullanıcıların ilk başlarda kahvaltı görsellerini paylaşırken, zamanla bu platformu haberleşme ve iyililk konularında kullanmaya başladığına dikkat çekti. Ortiz, “Twitter için 2008 yılı yaz dönemi dönüm noktası oldu. Moldova’da yaz dönemindeki öğrenci eylemleri, twitter üzerinden organize olunması nedeniyle önem taşıyor. Yine Haiti depreminde bölgeye yardım için kullanıldı. US Airways uçağın 2010 yılında Hudson Nehri’ne düştüğünde, bir twitter kullanıcısının uçağı suda gösteren tweeti, dünyadaki bütün gazetelerde kullanıldı. O güne kadar vatandaş gazeteciliğini hiç görmemiştik” dedi.

Bu yıl sosyal medyanın depresyona sebep olduğunu keşfettiklerinin altını çizen Ortiz, “Bu bir gerçek. Son dönemde ABD’de gençlerde inanılmaz bir intihar oranı artışı var, iki katına çıktı. İntihar eden kızlara bakıldığında, sosyal medyayı kullanma oranları eskiden yüzde 50 iken son dönemde bu oran yüzde 85’e çıkmış durumda. Bazen ben bile başkasının bir paylaşımı nedeniyle üzülüyorum. Z nesli ise tamamen sosyal medya ile yetişiyor. Dolayısıyla sosyal medyanın depresyona yol açması gerçek bir problem teşkil ediyor” dedi.

Twitter’ın iyilik için ve dünyanın iyiye doğru değişimi için kullanılmasını arzu ettiğini vurgulayan Ortiz “Sosyal medya iyilik yapmak için bir araç. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnanıyorum, iyilik ve doğruluk sosyal medya ile yükselecek” dedi.

“Gençlere Gelecek Yıl Çıtayı Yükseltmeleri İçin Teşvik Verelim”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “2018 bütçemizde gençler, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik için ciddi yatırımlar yapacağız. Bu gençlerin önünü açmamız lazım. TİM Başkanımızı bu konuda birlikte çalışmaya davet ediyorum. 7. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda gençlerimize çıtayı yükseltmeleri için teşvik verelim. Sadece sporda değil, inovasyonda, bilimde ve teknolojide de şampiyonlar yetiştireceğiz. Gençlerin önünü birlikte açacağız. Gençler; sizin de özgüveniniz olmalı. 1.000’e yaklaşan Ar-Ge merkezi, 200’e doğru giden tasarım merkezi açıyorsak, gençler size de sadece altın bileziğiniz olacak bilgi, kabiliyet, birlikte çalışma ve başarma ihtiyacı kalıyor. Bunlar varsa inovasyon ve marka ekosistemi var demektir. Çok kısa zamanda inanıyorum ki sizlerin aranızdan global marka çıkaranlar olacak" dedi.