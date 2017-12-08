BIST 100 Endeksinin Yükseliş Eğilimi Sürüyor

Açılış saatlerinde BIST 100 endeksi 371.55 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0.26 ve holding endeksi de yüzde 0.36 arttı. Sektör endeksleri içinden en çok kazandıran sektör 0.59 ile metal eşya ve makina, en çok düşen sektör ise yüzde 0.16 ile gıda ve içecek sektörü oldu. Dün, Euro Bölgesi büyüme verisinin senelik bazda beklentileri geçmesinden destek alan ve küresel risk iştahı ile bütün gün yükselme eğiliminde olan BIST 100 endeksi, Perşembe gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 1.09 değer artışıyla 106.447.54 puanla sonlandırdı.

Ekonomistler, Cuma günü yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verilerinin ilan edilmesini beklemekte. BIST 100 endeksinin 104.200 seviyesinin destek, 107.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten Ekonomistler, Finans Beklenti Anketi'ne katılarak oylama yaptılar. Bugün bildirilecek ekim ayı sanayi üretim endeksinde yüzde 4.7 oranında yükselme öngörülüyor. Bunun yanı sıra ekim ayında takvim etkisinden ayrılan sanayi üretim endeksinin senelik bazda yüzde 5.2, mevsim ve takvim etkisinden ayrılan sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0.4 yükselmesi öngörülüyor.

Küresel Piyasalarda Talep Artışıyla Dolar Güçlendi

Dolar/TL kuru ise iki gündür süregelen yükselme eğilimini bugün de devam ettiriyor. Dolar şu saatlerde 3.8690 seviyesinde sabitlendi. Perşembe günü küresel piyasada dolara olan talebin çoğalmasıyla doğru orantılı olarak 3.8727'ye kadar çıkan dolar/TL, Perşembe gününü yüzde 0.32 yükselişle 3.8646 seviyesinde sonlandırmasından sonra haftanın son gününe de yükselme eğiliminde devam ediyor.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışı esnasında 3.8731 seviyesine kadar çıktı. Önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.12 değer artışıyla 3.8690 seviyelerinde sabitlendi. Aynı saatlerde euro/TL yatay bir seyir izliyor. Euro/TL 4.5516'dan, sterlin/TL ise yüzde 0.19 artışla 5.2225 seviyesinden işlem görüyor.