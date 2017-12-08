Gençlerden Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Tepki

İstanbul-8 Aralık 2017- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu Sosyal İnovasyon Hackathon etkinliği 8 - 10 Aralık’ta İstanbul Impact Hub’da gerçekleşiyor. Sosyal İnovasyon Hackaton etkinliğinin, cinsiyet eşitsizliğine yönelik teknoloji-bazlı çözümler geliştirmek üzere, Şanlıurfa’dan 28 Türk ve Suriyeli genç geliştirmeci de dahil olmak üzere, 80’den fazla geliştirici, tasarımcı, girişimci, yardımsever ve cinsiyet eşitliği savunucusunu bir araya getirmesi bekleniyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı Hackathon, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek ve Birleşmiş Milletler'in Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm-Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) global kampanyasına katkı yapacak.

Hackathon, Microsoft, Bilgi Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde ve Japon Hükümetinin finansal desteği ile, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) ortaklığında, Re:Coded tarafından organize ediliyor.

İki gün boyunca devam edecek Hackathon süresince, katılımcılar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı “Cam tavan’a (glass ceiling) karşı hack’lemek” amacıyla teknoloji odaklı çözümleri üreterek, dünyanın her yerindeki kadınlara ve kız çocuklarına destek olmak için çalışacaklar. Katılımcılar, Hackathon’da dört konuya yönelik çözüm geliştirecekler: Kadınların sosyal ve ekonomik bakımdan güçlenmesi, kadınlara yönelik şiddetin durdurulması, toplumsal cinsiyet ayrımcı temelli dijital ayrıma yönelik çözümler geliştirilmesi ve sürdürülebilir ve toplumsal cinsiyel bakımından eşitlikçi şehirler inşa edilmesi.

Sosyal İnovasyon Hackaton, bir projeye büyük bir başlangıç yapmak (jump-start) veya halihazırda devam eden bir projenin önemli bir yol kat etmesine yardımcı olmak hedefini taşıyor. Toplumsal cinsiyet, teknoloji, iş ve ürün geliştirme konusundaki lider ve uzmanlar, Türkiye'de ve dünyada kadınların ve kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı, köklü zorlukları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına, etkinliğin başından sonuna kadar ekiplere danışmanlık yapacak. Etkinliğin sonunda, bu dört çözümden birine yönelik en büyük etkiyi yaratma potansiyeli olan projeye ödül verilecek.

İnsani amaçlarla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir inovasyon kuruluşu olan Re:Coded, Sosyal İnovasyon Hackathon’unun, etkinlikten çok sonra bile ayakta kalabilecek olan kolektif iyi niyet, ilişkiler ve fikirler yaratacağını umuyor. Re:Coded’ın CEO’su Alexandra Clare: “Türkiye’de ve dünyada kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı en büyük zorluklardan bazılarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulunmasını teşvik etmek üzere geliştiricileri, farklı toplum mensuplarını ve yaratıcıları buluşturan çok çeşitli bir ekibi biraraya getirmekten mutluyuz” dedi.

Hackathon, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) işbirliğiyle yürütülen ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında uygulanan Android Kodlama Eğitim Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Eğitim, Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Bilgi Üniversitesi teknik işbirliği ile sunuluyor. Hackathon, Türk ve Suriyeli genç kadın ve erkeklerin yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen faaliyetlerden sadece bir tanesi.

UNDP Türkiye Suriye Programı Programı Yöneticisi Ozan Çakmak, etkinlikle ilgili olarak, “Ortaklarımızla, insana yaraşır iş ve gelir olanaklarına erişim sağlamaya yönelik yüksek talep gören beceriler kazanmalarına yardımcı olmak amacı taşıyan bu etkinlikle genç erkek ve kadınların yaratıcı kapasitelerine yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. “Geride kimseyi bırakmadan” toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sağlam çözümler ortaya çıkarılmasına yardımcı olma konusunda teknolojinin gücüne inanıyoruz” dedi.