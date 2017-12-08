Ukrayna Da Repkon Makinaya Yatırım Yaptı!

Savunma sanayisinde yeni teknolojilere kapılarını aralayan Ukrayna, roket gövde parçalarının üretimini, Türkiye'den ihraç edilen makinayla yapacak. Metal şekillendirme sektöründe Ar-Ge çalışmaları yapan ve yenilikçi çözümler üreten Repkon Makina, savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanları için stratejik ürünleriyle dünya çapında yoğun talep almakta.

Repkon, soğuk bir proses olan damlatarak şekillendirme yöntemi (flowforming), kesme kuvveti ile şekillendirme yöntemi (shearforming) ve sıcak uç kapama yöntemi (Hot Spinning) gibi stratejik teknolojide bulduğu yöntemlerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapan makinalar ihraç ediyor. Firma bu hassas parçaların seri üretimini de yapıyor.

Tüm Hassas Parçaların Üretimi Yapabiliyor

Repkon en çokta rotasyonel simetrik parçaların üretilmesinde dünya üzerinde nadiren sahip olunan kritik "flowforming" teknolojisi ve metal şekillendirme endüstrisinde kendinden söz ettiriyor. Repkon'un geliştirdiği "flowforming" makinaları sayesinde türbin ve motor parçaları, uydu fırlatma roket gövdeleri, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı nozullar, konik başlıklar ve tahrik şaftları, hareket sistemleri, harp başlıkları ve metal malzemeden mamul roket-füze gövdeleri, torpido gövdeleri, tanksavar roketlerinde kullanılan hassas bakır koniler gibi parçalar üretiliyor.

Firma, Savunma Sanayii Müsteşarlığıyla koordineli olarak dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirdiği ihracatlarda tüm projelerinin teslimatını sorunsuzca yaptı. Bu teknolojiyi kullanmak için Repkon'la temas kuran son ülke Ukrayna oldu. Ukrayna, roket gövde parçaları üretiminde "flowforming" yöntemini kullanarak malzemenin mekanik dayanımını üst seviyeye çıkartacak ve hafif roket borusu üretecek. Bu teknoloji iee Ukrayna, savunma sanayisinde önemli bir adım atacak.