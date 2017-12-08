Üniversiteli İşsizler İçin YÖK'ten Kritik Hamle!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yekta Saraç, üniversite mezunlarının işsiz kalması ve bu işsizlik sayısında yaşanan artışların önüne geçebilmek adına yönetmelikleri yayımlayan iki kurul içinde bakanlıklar, iş dünyası ve diğer kurumlarla birlikte ortak adımlar atılacağını aktardı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya geçmiş olan Yükseköğretim Eğitim Danışma Kurulu ve Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'na yönelik yönetmelikler çerçevesinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Yükseköğretimde Sessiz Devrim

Üretim Reform Paketi kapsamında yükseköğretim ile alakalı olan bir çok düzenlemenin olduğunu anımsatan Saraç, bahsi geçen bu düzenlemelerin daha öncesinde yükseköğretimde sessiz devrim adıyla kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 raporu doğrultusunda Türkiye'nin yükseköğretime ulaşma oranının 137 ülke içinden ikinci sırada yer aldığını belirten Saraç, bu konuda herhangi bir problem olmadığını fakat ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin üniversiteli işsizler olma ihtimali bulunduğunu aktardı.

Ortak Adımlar Atılacak

Üniversiteli işsizlerle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda mevcut olan iş gücü yetersizliklerinin, Türkiye'nin en kısa süre zarfında çözümlemesi gereken sorunlarından biri olacağını belirten Saraç, mezun ve istihdam ilişkisinin, Türkiye'nin küresel rekabeti adına ciddi oranda önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Bu kapsamda bahsi geçen konuda yaşanan artışların önüne geçebilmek amacıyla yönetmelikleri yayımlayan iki kurulda iş dünyası, bakanlıklar, ve diğer kurumlarla ortak adımlar atılacağına değinen Saraç, nitelikli iş gücünü bu şekilde ortaya çıkartarak, üniversiteler hakkında planlamalarında ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacağını işaret etti.

Öte yandan Saraç, yakın bir zaman diliminde ülkenin kalkınmasının bir tek üniversite mezun sayısının çoğaltılmasıyla çözülemeyeceğini belirterek, ülkenin kalkınması adına beceriye dayalı öğretimin önemine vurgu yaptı.