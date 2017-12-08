Perakende Devi Şirket Skandal Sonrası Çöküşte
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Perakende Devi Şirket Skandal Sonrası Çöküşte


Perakende Devi Şirket Skandal Sonrası Çöküşte
Perakende Devi Şirket Skandal Sonrası Çöküşte Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-08 Saat: 16:41:50
Anasayfa Eko Gündem Perakende Devi Şirket Skandal Sonrası Çöküşte

Perakende devleri arasında gösterilen Steinhoff, yaşanan muhasebe skandalı ve şirket CEO'sunun istifasıyla yüzde 88 değer kaybı yaşadı.

Güney Afrikalı perakende devleri arasında yer alan Steinhoff, şirkette yaşanan muhasebe bölümünde büyük yankı uyandıran olayın ortaya çıkması ve bu durum sonucunda şirketin CEO'su olan Markus Jooste'nin istifasıyla günden güne değer kaybediyor. 

Şirket, PwC'den bağımsız olarak denetim talebi gerçekleştirsede, dünya çapında yaklaşık 300 bine yakın çalışanı olan Steinhoff cephesinde yaşanan gelişmeler sonucunda Moody's'ten gelen son haber doğrultusunda bir hafta içerisinde yüzde 88 değer kaybı yaşadı. 

Moody's Kararı Sonucu Hisselerde Yüzde 41.7 Oranında Düşüş

Geçtiğimiz perşembe günü Steinhoff'un kredi notunu dört kademe birden düşürüp, B1 seviyesine indirgeyen Moody's'in aldığı karar sonucunda, şirketin hisseleri yüzde 41.7 oranında düşüş yaşadı. Ayrıca Moody's şirket hakkında başka bir karara daha vararak, şirketin uzun vadeli ulusal notunu da Aa1 seviyesinden Baa3 seviyesine düşürdü. Moody's şirketin bir sonraki değerlendirilmesi kapsamında bu notlarda daha düşük seviyeleri görebileceğini de aktardı. 

Perakende devinin notunun düşmesiyle şirketin borç yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığını üstünde durulurken, likidite sorunlarıyla oluşabilecek bazı belirsizliklere de dikkat çekiliyor. 

Steinhoff'a 13 Milyar Dolar Değer Kaybı

Kasım ayının sonlarına doğru yaklaşık olarak 15 milyar dolarlık değere sahip olan Steinhoff, büyük yankı uyandıran skandallar ve kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's'in kredi notunu düşürmesiyle birlikte, Aralık ayının ilk haftası baz alındığında 13 milyar dolar seviyesinde değer kaybı yaşayarak 1.8 milyar değere geriledi.

Muhasebedeki Sorunlar Ağustos Ayında Patlak Vermişti

Perakende devinin içerisinde yaşanan muhasebe belirsizlikleri ilk başta geçtiğimiz ağustos ayında ortaya çıkartılmış ve kasım ayına gelindiğinde ise şirket yönetimi açısından önemli sonuçlara sebebiyet vermişti. 

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