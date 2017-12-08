Endonezya Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e Yasak

Özellikle son zamanlarda fiyatları rekor kıran sanal para Bitcoin, kripto para piyasasında en fazla yatırım yapılan üyelerden biri olarak yerini koruyor. Adından oldukça sık söz ettirmeyi başaran Bitcoin'e ise bazı ülkeler negatif bir tutum sergileyerek yaklaşmaya başladı.

Endonezya sanal para birimi Bitcoin için önemli bir karar aldı. Endonezya Merkez Bankası açıklamalarda bulunarak dijital para transferine yasak getireceğini belirtti.

Gelen bilgiler doğrultusunda Endonezya Merkez Bankası yetkilisi olan Onny Widjanarko, yasal bir düzenleme gerçekleştirilerek dijital paraların transferinin yasaklanacağını duyurdu.

Çin'de Yasak Getirmişti

Sanal para birimi Bitcoin için daha öncede Çin bazı yasaklar uygulamıştı. Çin'in uyguladığı bu yasağın ise sanal para piyasaları adına özel halka arz operasyonu olarak belirtilen Initial Coin Offerings'i kapsadığı belirtiliyor. Initial Coin Offerings kullanıcıların kendilerinin oluşturmuş oldukları kripto para birimi olarak biliniyor. Bu durumun en önemli farkının ise söz konusu para birimlerini oluşturma aşamasında belirli bir iş modelinin olması gerektiği olarak belirtiliyor. Oluşturulmuş ola bu sanal para birimlerinin uygulamaya geçmesi içinse belirli bir fonu toplaması gerektiği ifade ediliyor.

Bitcoin Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Öte yandan kripto paralardan olan Bitcoin, rekorunu sürdürüyor. Dün 14 bin ila 16 bin seviyesini aşan Bitcoin, bugünde 19 bin 380 dolar seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi. Elektronik para birimi olan Bitcoin böylelikle son üç gün içerisinde yüzde 65 oranında değer kazanmış oldu. Aylık baz alındığında değerini yüzde 96 oranında arttıran Bitcoin, senelik bazda ise yüzde bin 900 prim yaptı. Öte yandan piyasa değeri 280 milyar dolara ulaşan Bitcoin, bir çok dev firmayı da gerisinde bıraktı.