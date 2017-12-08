Endonezya Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e Yasak
Advert Advert Advert


Endonezya Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e Yasak


Endonezya Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e Yasak
Endonezya Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e Yasak Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-08 Saat: 17:00:14
Anasayfa Eko Gündem Endonezya Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e Yasak

Yaşadığı dalgalanmalarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Bitcoin için Endonezya Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Özellikle son zamanlarda fiyatları rekor kıran sanal para Bitcoin, kripto para piyasasında en fazla yatırım yapılan üyelerden biri olarak yerini koruyor. Adından oldukça sık söz ettirmeyi başaran Bitcoin'e ise bazı ülkeler negatif bir tutum sergileyerek yaklaşmaya başladı.

Endonezya sanal para birimi Bitcoin için önemli bir karar aldı. Endonezya Merkez Bankası açıklamalarda bulunarak dijital para transferine yasak getireceğini belirtti. 

Gelen bilgiler doğrultusunda Endonezya Merkez Bankası yetkilisi olan Onny Widjanarko, yasal bir düzenleme gerçekleştirilerek dijital paraların transferinin yasaklanacağını duyurdu. 

Çin'de Yasak Getirmişti

Sanal para birimi Bitcoin için daha öncede Çin bazı yasaklar uygulamıştı. Çin'in uyguladığı bu yasağın ise sanal para piyasaları adına özel halka arz operasyonu olarak belirtilen Initial Coin Offerings'i kapsadığı belirtiliyor. Initial Coin Offerings kullanıcıların kendilerinin oluşturmuş oldukları kripto para birimi olarak biliniyor. Bu durumun en önemli farkının ise söz konusu para birimlerini oluşturma aşamasında belirli bir iş modelinin olması gerektiği olarak belirtiliyor. Oluşturulmuş ola bu sanal para birimlerinin uygulamaya geçmesi içinse belirli bir fonu toplaması gerektiği ifade ediliyor. 

Bitcoin Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Öte yandan kripto paralardan olan Bitcoin, rekorunu sürdürüyor. Dün 14 bin ila 16 bin seviyesini aşan Bitcoin, bugünde 19 bin 380 dolar seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi. Elektronik para birimi olan Bitcoin böylelikle son üç gün içerisinde yüzde 65 oranında değer kazanmış oldu. Aylık baz alındığında değerini yüzde 96 oranında arttıran Bitcoin, senelik bazda ise yüzde bin 900 prim yaptı. Öte yandan piyasa değeri 280 milyar dolara ulaşan Bitcoin, bir çok dev firmayı da gerisinde bıraktı. 

Bitcoin Endonezya Endonezya Merkez Bankası Kripto para sanal para birimi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek