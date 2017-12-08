Büyükyalı Projesi Avrupa'da İsmini Duyurdu

İstanbul’un bağımsız araştırma firmaları tarafından en fazla değer kazanacak bölgesi olarak tanımlanan Kazlıçeşme sahil şeridinde hızla yükselen Büyükyalı Projesi, farklı kategorilerde katıldığı yarışmalardan ödül almaya devam ediyor. ‘International Property Awards’ töreninde örnek dairesi dalında Avrupa’nın en iyi iç mimari ödülü de Büyükyalı’nın oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Büyükyalı projesinin ilk anından beri ‘verimlilik’ ve ‘fonksiyonellik’ felsefesiyle iyi yaşam inşa etmek için çalışıyoruz. En iyi tasarımlarla, en doğru malzemeyi kullanıyoruz. Her şeyi en ince detayına kadar planlıyoruz. Bütün bu emeğimizin somutlaşmış hali olan örnek dairemizin ‘Avrupa’nın en iyisi’ şeklinde takdir görmesi de, bize doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha göstermiş oldu” dedi. Keresteci, projeyi incelemek için gelen ve örnek daireyi gezen misafirlerden gelen geri dönüşlerin; bu ödülün habercisi olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Yıllar Süren Çalışmanın Meyvesi’

Ödülün uzun bir maratonun sonunda alınan bir takdir olduğunu vurgulayan Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “2 ayrı iç mimar grubu, projenin ilk aşamasından itibaren ‘iyi yaşam’ın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda çalıştılar. Mimari proje iç mimari konseptle birlikte şekillenirken, dairelerimiz verimlilik ve fonsiyonellik esasları ile şekillendi. Bu ödül de yıllar süren bu çalışmalarımızın meyvesi olarak, Büyükyalı’nın hedeflediğimiz kalitede olduğunu gösteren bir mesaj oldu” diyerek ifade etti.