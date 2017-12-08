Daire Alan Engelliler İçin Sigorta Hediye!

Gayrimenkul sektöründe 34 yıldır akıllı ev sistemi, benzersiz sosyal donatılar, geniş peyzaj alanları gibi yenilikçi özelliklere sahip seçkin konut projelerine imza atan Demir İnşaat, engellilere özel hazırladığı kampanyasıyla da sahip olduğu sorumluluk bilincini ortaya koyuyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nın yeni yıldızı Yakuplu’da, marinaya yürüme mesafesindeki konumu, açık AVM konsepti ve zengin sosyal donatılarıyla şimdiden yatırımcıların ilgi alanına giren Demir Country, yüksek kalitede bir yaşam arzulayan herkese hitap ediyor. Beylikdüzü’nde mimari tasarımı, üst düzey teknolojisi ve kazanç faktörüyle örnek gösterilen proje, engellilere özel tasarlanabilen dairelerinin yanı sıra özel dizayn edilmiş sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Demir Grup Country Projesi İle Engelleri Aşıyor

Projenin rekreasyon alanlarında engellilerin ulaşımlarını kolaylaştıracak rampalar ve dokulu kaplamalar bulunuyor. Bina içlerinde araçlarının boyutlarına uygun asansörle katlara ulaşım sağlanırken, otoparklarda engellilere özel alanlar yer alıyor. Projede sosyal tesislere ulaşım için özel güzergâh düzenlemeleri yapılıyor. Dairelerin tasarımında ise engelli yaşamına uygun tuvalet ve banyo bulunurken, talebe göre değişiklik gösteren iç tadilat uygulamaları da yapılabiliyor. Kampanya kapsamında konut almak isteyen engelli vatandaşlara Demir İnşaat, Demir Country projesine özel yüzde 12’lik indirim sunuyor.

Demir İnşaat olarak projeleri hayata geçirirken yüksek kalitede konutlar üretmenin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini vurgulayan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Demir Country Projesi’nde engellilere özel hazırlanan kampanyanın bunun bir örneği olduğunu söyledi:

“Türkiye’nin yaklaşık yüzde 12’lik bir kesimi hayatını engelli olarak idame ettiriyor. Engelli oranı yaş ortalaması yükseldikçe artış gösteriyor. Özellikle 30 yaş ve sonrasındaki oran, yüzde 44’leri buluyor. Biz de bu tablodan yola çıkarak, ‘Yüksek kaliteli yaşam herkesin hakkı’ düşüncesiyle Demir Country projemize özel bir kampanya başlattık. Projemizdeki daireleri engelli yaşamına uygun olarak tasarlayabiliyoruz. Bu dairelerden satın alan yatırımcılarımıza, Demir İnşaat güvencesiyle geri ödenebilir yaşam sigortası hediye ediyoruz. Demir Grup'un çatısı altında yer alan DAY Sigorta iş birliği ile gerçekleştireceğimiz kampanyamızla engelliler ve ailelerin yüksek kaliteli yaşam hakkını güvence altına alacağız. Hediyemiz olan yaşam sigortasının teminatlarını 2 yıl boyunca biz karşılayacağız.”

Yaşam ve Yatırımda Kazancın Adresi

“Demir Country Beylikdüzü’nün kalbi” sloganıyla, bölgenin yeni cazibe merkezi olan Yakuplu’da yükselen proje, 1160 daire, 50 villa ve 113 ticari birimden oluşuyor. Toplam 9 blokluk projede; 3 blok farklı, 6 blok farklı bir mimari yaklaşım sunuyor. Demir Grup çatısı altında yer alan DG Mimarlık Şirketi’nde görev yapan ve Avrupa’da 2’ncilik ödülüne layık görülen Mimar Gökhan Kulöz imzasını taşıyan proje sunduğu mimari özellikler açısından büyük ilgi görüyor.

İki ana yapının arasından geçen büyük cadde, Beylikdüzü’nün meydan ihtiyacına tek başına karşılık veren güçlü donanımlara sahip bulunuyor. Ünlü restoran ve alışveriş markalarının yer alacağı caddede, Nevizade, Pera ve Galata sokakları da kendi konseptleri ile yer alacak.

Proje, Beylikdüzü bölgesinde ilk ve tek açık AVM ve 200 metrelik cadde konseptine sahip projesi olarak öne çıkıyor. 20 bin 500 metrekarelik alanda, yüzde 80’i benzersiz peyzaj mimarisine sahip yeşil alandan oluşan Demir Country, sadece mimari tasarımı ve sunduğu üst düzey teknolojisiyle değil, konumu itibarı ile de tam bir yatırım projesi olarak yüksek kazanç fırsatı sunuyor.

Bölgenin Yeni Buluşma Noktası

Beylikdüzü’nün parlayan yıldızı Yakuplu’da, E-5 ve E-6’ya sadece birkaç dakika, metrobüs durağına 2,5 kilometre, Yakuplu Marina’ya 1,5 kilometrelik mesafede yer alan Demir Country, rezidans ve aile yaşantısı konseptini tek çatı altında ancak birbirinden bağımsız bir şekilde sunuyor. Her iki yaşam konseptini projenin içinden geçen 200 metrelik cadde ayırıyor.