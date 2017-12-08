Türk Telekom En İyi Proje Ödülü Aldı

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 60 kategoride, 1500 projenin başvuru yaptığı Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden “European Excellence Awards” kapsamında Mobil İletişim ve Uygulamalar kategorisinde “Kitaplara Ses” uygulaması ile finale kalırken, “Ülkeler ve Bölgesel Kampanyalar” kategorisinde ise Tablolar Konuşuyor projesiyle, “Türkiye’nin En İyi Projesi” ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, “European Excellence Awards” kapsamında “Türkiye’nin En İyi Projesi” seçilen Tablolar Konuşuyor ile ilgili olarak; “Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birine Tablolar Konuşuyor gibi önemli bir projeyle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Telefon Kütüphanesi kapsamında hayata geçirdiğimiz, Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan Tablolar Konuşuyor, tüm engelli bireylerin hayata eşit koşullarda tutunabilmesinin önünü açan bir proje. Projemizle, her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunduk. Tablolar Konuşuyor’un, bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek toplum nezdinde farkındalığın geliştirmesine katkı sağladığını görüyoruz. Bu ödülle beraber de hedeflerimize ulaşmış olduğumuzu görmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.