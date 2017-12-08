DİSK Başkanı Beko: Asgari Ücret Fedakarlık Ücreti Değildir

DİSK Genel Başkanı olan Kani Beko, İstanbul Beşiktaş'taki Genel Merkez'de düzenlenen basın toplantısı çerçevesinde asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde asgari ücretin görüşüldüğü komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun işçilerden fedakarlık beklendiğini belirten sözlerine karşılık, asgari ücretin fedakarlık ücreti olmadığını savunan Beko, asgari ücretin Anayasa'nın devlete yüklemiş olduğu yükümlülüğün bir gereği olduğunu belirtti.

Çalışanların Yüzde 30'u Sosyal Güvencesiz

Asgari ücretin geçim ücreti olmaktan uzak olduğuna değinen Beko, konuşması sırasında DİSK tarafından hazırlanmış olan Asgari Ücret Raporu'ndan kesitler sundu. Çalışanların yüzde 30'luk diliminin sosyal güvenceleri bulunmadığının altını çizen Beko, Türkiye'deki işçilerin Avrupa ortalamasının üstünde sürelere çalıştıklarına da değindi.

Kani Beko 2018 senesindeki asgari ücretle alakalı taleplerini belirterek, belirlenecek olan ücretin uluslararası ilkelere uyumlu halde olması gerektiğinin altını çizdi. Asgari ücretin bir kişi için geçerli olduğunu anımsatan Beko, bu tespit yönteminin değişmesinin gerekli olduğunu savundu. İşçi ve memur ayrımı olmadan bütün çalışanlar için tek bir ücretin geçerli olması gerektiğini belirten Beko, net asgari ücretin yüksek gösterilmesinin sebebi olarak da AGİ'yi gösterdi.

Net Asgari Ücret Tutarı 2 Bin 300 TL Olmalı

Asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğini savunan Beko, DİSK'in talep ettiği asgari ücret tutarının ise net 2 bin 300 TL olduğunu sözlerine ekledi. Toplantıda ki konuşması sırasında taşeronlara kamuda kadro verilmesi hakkında basın mensuplarının yönelttiği soruları cevaplandıran Beko, taslak metnini görmeden herhangi bir düşüncenin ifade edilmesinin doğru olmadığını iletti.