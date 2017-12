Perakende Günlerinde Teknolojiler Dikkat Çekti

Perakende sektörü için dijital dönüşüm kaçınılmaz hâle gelirken, her işletmenin kendi süreçlerini iyileştirecek adımlarla bu geçişi hızlandırması gerekiyor. Sensormatic, perakende süreçlerine özel geliştirdiği çözümlerle sektörün ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic’in katılımcı olarak yer aldığı Perakende Günleri 29-30 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. Perakende sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren etkinlik tekrar gösterdi ki, dijital dönüşüme en çok ihtiyaç duyan ve bu dönüşümden en yüksek katma değeri elde edecek sektörlerin başında perakende geliyor. Tüketiciler kendi hayatlarını hızla dijitale taşırken, perakendecilerin geride kalmak gibi bir lüksü bulunmuyor. Büyük veri, mobilite, nesnelerin interneti ve iş zekâsı gibi teknolojilerle şekillenen bu dijital dönüşümde doğru çözüm ortağıyla, doğru adımları atmak gerekiyor. Perakende sektöründeki en kritik ihtiyaçlara yanıt veren çözüm portföyüyle Sensormatic, dijital dönüşümün tüm adımlarında etkin sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Müşteriyi Her Yönüyle Analiz Eden Yazılımlar

Dijital dönüşüm denince ilk akla gelen teknoloji trendlerinden biri olan iş analitikleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensormatic’in sunduğu Mağaza İçi Analiz Platformunda bir araya geliyor. IP tabanlı güvenlik kameralarının yanı sıra, Wi-Fi ve Beacon sensörleri gibi diğer veri kaynaklarıyla entegre çalışan platform, böylelikle mağaza içinde müşteri davranışlarını analiz ediyor. Müşterinin hangi reyonda daha çok vakit geçirip, hangi reyona uğramadığını, mağaza içinde izlediği rotayı gerçek veriler ve kullanıcı dostu raporlar üzerinden gözlemleyen perakendeciler, mağaza içinde gerekli düzenlemeleri yaparak satışlarını artırıyor.

Dijital Dönüşümün Yapı Taşı: RFID Teknolojisi

Günümüzde perakendeciler; envanter doğruluğu, yok satma, ürün lokasyonunun belirlenememesi, hatalı fiyatlandırma, promosyon yönetimi, iç kayıplar ve tedarikçi hataları gibi konularda sorun yaşıyor ve bu konular karlılıklarını ve operasyonlarını doğrudan etkiliyor. Perakende sektöründe yaşanacak dijital dönüşüm işte bu noktada, RFID teknolojisiyle başlıyor. Bir ürünün üretildiği andan müşteriye ait olduğu ana kadar geçen tüm sürecin takibi RFID teknolojisiyle mümkün oluyor.

Satış danışmanlarının mobil olarak taşıyabildikleri kablosuz el terminalleri ile mağazadaki her bir ürünün hangi reyonda hatta hangi rafta olduğu bilgisi anında tespit ediliyor. Bu sayede perakendeciler, müşterilerinin taleplerine en hızlı şekilde cevap verirken, eksik ürünlerin günlük takibi ve yerlerine yeni ürünlerin konması gibi süreçleri çok daha hızlı ve verimli bir şekilde sağlayabiliyor. RFID teknolojisinin verimli bir şekilde kullanılması sayesinde mağazalarda operasyonel verimlilik sağlanırken, mağaza satışlarında %4 ila %21 oranlarında artış sağlanıyor.

Fiziksel Mağazalar, Dijital Sayımlarla Kaynaklarını Doğru Yönetiyor

Online mağazalar ziyaretçi trafiğinin ölçümü için güçlü analitik yazılımları kullanırken, fiziksel mağazaların rekabette ayakta kalmaları için benzer verilere ulaşabilmeleri gerekiyor. Bunun yolu ise kişi sayma çözümlerinden geçiyor. Sensormatic’ın sunduğu trafik ölçümleme platformları, mağaza sistemine entegre edilerek, mağazanın önünden geçen kişi sayısı, kaçının içeri girdiği, hangi saatlerde yoğunluğun arttığı ve içeri girenlerin satın alım yapanlara oranı gibi kritik istatistikleri kolayca anlaşılır analizlere dönüştürüyor. Bu sayede mağaza açma-kapama ve kira belirlemede karşılaştırmalı veriler elde ediliyor, vitrinler en dikkat çekici şekilde düzenleniyor ve iş gücünün daha etkin değerlendirilmesi için yoğunluk analizleri yapılıyor. Hedeflerini çok daha gerçekçi rakamlara dayandırarak belirleyen perakendeciler tatsız sürprizlerle karşılaşmıyor.

İş Gücü Verimliliği Sağlayan Raporlar

Sensormatic tarafından özel olarak geliştirilen Passware çözümü, giriş çıkışları takip etmenin bir adım ötesine geçerek, personelin takip ve yönetimini kolaylaştırıyor. Passware ile yapılan analizler ile mağaza personelinin saat kaçta, hangi kapılardan giriş-çıkış yaptığı raporlanıyor. Bu rapor günlük, aylık ya da yıllık grafiklerle çıktı olarak alınabiliyor. Yönetici, personel, departman ve kapı bazında detaylı filtrelerin uygulanmasıyla, bordrolama işlemlerinde kolaylık sağlanırken iş yeri verimliliği de artırılıyor.

Tutarlı Fiyatlar, Gerçek Zamanlı Promosyonlar

Sensormatic Elektronik Fiyat Etiketleri, tek bir merkezden kontrol edilen ve tüm ürünlerin fiyat bilgilerinin anlık olarak güncellenmesine olanak tanıyan sistemiyle kasada ve raflarda yazan fiyatların her an birbiriyle uyumlu olmasını sağlıyor. On binlerce ürünün çok kısa sürede fiyatlarının güncellenmesine imkân sunan elektronik fiyat etiketleriyle anlık promosyonlar yaparak müşteri ilgisini her an zirvede tutmak ve satışları artırmak kolaylaşıyor.

Estetik ve Güvenlik, Synergy Elektronik Ürün Takip Platformu’nda Bir Araya Geliyor

Perakende sektöründeki en temel sorunlardan biri olan envanter kaybına, Sensormatic’in sunduğu Elektronik Ürün Takip Sistemi (EAS) mükemmel bir çözüm sunuyor. Synergy Elektronik Ürün Takip Platformu, kompakt yapısı ile; kişi sayma, metal folyo ve jammer algılama fonksiyonlarını tek bir platformda bütünleştiriyor. Aynı zamanda herhangi bir arıza durumunda uzaktan bağlanılarak servis hizmeti verilmesine de olanak tanıyarak işletme maliyetlerini azaltıp, verimliliği artırıyor. Sistem, güvenlik konusunda eksiksiz bir caydırıcılık sağlayarak, perakendecilerin yatırımlarının geri dönüşünü garanti altına alıyor.