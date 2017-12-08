SAP Startupları Dünyaya Açılıyorlar

SAP Türkiye, küçük ve orta büyüklükteki yazılım şirketleri ve startup’lar ile ODTÜ Teknokent SAP Özel Etkinliği’nde bir araya geldi. Teknokent’lerde faaliyet gösteren startup’ların geliştirdikleri yeni ürünler ile SAP’nin 25 farklı endüstride faaliyet gösteren küresel müşteri ağına ulaşmalarına yardımcı olma ve bu şekilde Türkiye’nin yazılım ihracatına da katkıda bulunma hedefiyle düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını SAP EMEA Startup Focus Program Direktörü Gary Parnell yaptı.

SAP, Startup’larla Dirsek Dirseğe Çalışıyor!

SAP Startup Focus Programı’na katılmak isteyen girişimcilerin ve küçük ölçekli şirketlerin izlemesi gereken süreçleri ve bu programın getireceği faydaları detaylı bir şekilde anlatan Parnell, bu program sayesinde startup’ların 25 farklı sektördeki 365 bin’den fazla SAP müşterisine ürünlerini sunma şansına erişeceklerinin altını çizdi. Startup’ların geliştirdikleri ürün ve çözümleri SAP’ye kolayca ulaştırabileceklerini aktaran ve programın aşamalarına da değinen Parnell, “Startup’larla programımızın her aşamasında aynı masada dirsek dirseğe çalışıyor ve en iyiye ulaşma çabasıyla bir takım halinde ilerliyoruz. Startup Focus Programı’na başvurarak ürün ya da çözümünü SAP ürün portföyüne dahil etme şansını yakalayan girişimciler, SAP’nin bulunduğu tüm ülkelerde ürünlerini pazara sunma şansına da ulaşabiliyorlar.” dedi. SAP’nin program kapsamında startup’lardan herhangi bir ücret talep etmediğini önemle vurgulayan Parnell, son olarak SAP Startup Programı aracılığıyla ürünlerini dış pazarlara sunan girişimcilerin başarı hikayelerini de katılımcılarla paylaştı.

SAP’nin Bulut Platformu ile Dünya Birbirine Bağlanıyor

Etkinlikte, SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Uğur Naciterhan da startup’ların SAP platformu üzerinden çözümlerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında bilgi verdi. Dijital dönüşümün hayatın her alanında büyük bir gereklilik olduğuna dikkat çeken Naciterhan, SAP Bulut Platformu vizyonunun da bu gereklilik doğrultusunda insanları, nesneleri ve işletmeleri akıl ile bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Katılımcılar, SAP’nin Bulut Platformu’nun deneme versiyonunu da gözlemleyerek, SAP’nin girişimcilere sağladığı kolaylıkları deneyimleme fırsatı buldu.

Startup’lar SAP ile Farklılaşıyor

Etkinlikte SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Bulut Altıntaş ise SAP’nin Dijital İnovasyon Sistemi SAP Leonardo’ya değindi. Öğrenen makineler (Machine Learning), Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti gibi başlıkların günümüzde ve gelecekteki önemini anlatan Altıntaş, startup’lara nasıl farklılaşabilecekleri konusunda önerilerde bulundu. Son olarak SAP EMEA İnovasyon Danışmanı Aydın Bahar da tasarım odaklı düşünme yöntemi Design Thinking ve proje geliştirmenin püf noktalarını anlatarak, bugüne dek SAP ile startup’ların geliştirdiği önemli çözümlere ilişkin demoları ve SAP’nin startup’lara yönelik çalışma modellerini katılımcılar ile paylaştı. Aydın Bahar sunumunda bir kez daha SAP’nin yenilikçi bir fikir ve çözümü olan her girişimciye kapısının açık olduğunu yineledi.

Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak ve ülkenin yazılım ihracatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin, Ankara’nın ardından Türkiye’nin farklı bölgelerindeki teknoloji geliştirme bölgelerinde de devam etmesi planlanıyor.