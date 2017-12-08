Geyre Vakfı 30. Yılını Kutluyor
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Geyre Vakfı 30. Yılını Kutluyor


Geyre Vakfı 30. Yılını Kutluyor
Geyre Vakfı 30. Yılını Kutluyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 17:58:54
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Antik kazılara destek vermek amacıyla kurulan Geyre Vakfının bugün itibariyle 30. yılını kutladığı açıklandı.

9 Temmuz 2017 tarihinde Polonya’nın Krakow şehrinde yapılan UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Afrodisias Antik Kenti, Antik Yunan ve Roma dönemine ait en önemli arkeolojik sitlerden. Ege denizine 200 km. uzaklıkta, Menderes nehrinin güneyindeki verimli bir ovada yer alan kentin kazıları 1961’den 1990’a kadar New York Üniversitesi tarafından, Prof. Kenan Erim yönetiminde yapılıyordu. 1990 yılında Prof. Erim’in vefatından sonra New York Üniversitesi himayesinde devam eden kazı çalışmaları şu anda Oxford Üniversitesi’den Prof. R.R.R. Smith tarafından yapılıyor.

Bu önemli antik kentin kazılarına destek vermek için kurulan ve başkanlığını Ömer M. Koç’un yaptığı Geyre Vakfı, bu sene 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kuruluşundan bu yana Afrodisias için sağladığı kaynaklar 15 milyon dolara ulaşan vakıf, uzun yıllardır Afrodisias’ın dünya kamuoyunda tanınması için çalışıyor.

Vakıf, kuruluşundan itibaren kazı çalışmalarına maddi destek vermenin yanı sıra, antik kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yerini alabilmesi için Alan Koruma Planını hazırlatmak ve Afrodisias’taki eserlerin teşhirine imkân veren Sevgi Gönül Salonu gibi mekânlar yaratmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, vakfın 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Afrodisias, heykel okulu, stadyumu, tiyatrosu, Tetrapylon ve Sebasteion Tapınağı gibi anıtsal yapıları, yakın çevresindeki mermer ocakları, gelişmiş şehir yapısıyla fevkalade bir Roma Şehri. Geyre Vakfı olarak 30 yıldır Anadolu ve dünya kültür mirasının en önemli kentlerinden birisi olan Afrodisias’ı ve Afrodisias kazılarını desteklemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu projenin gerçekleşmesini çok arzu eden başta rahmetli halam Sevgi Gönül olmak üzere, öncülük eden, emeği geçen herkesi saygıyla anıyoruz.”

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