Teksan Otomasyon Şirketleri Arasında En Başarılı Şirket Ödülü Aldı
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Teksan Otomasyon Şirketleri Arasında En Başarılı Şirket Ödülü Aldı


Teksan Otomasyon Şirketleri Arasında En Başarılı Şirket Ödülü Aldı
Teksan Otomasyon Şirketleri Arasında En Başarılı Şirket Ödülü Aldı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 18:07:45
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Her yıl düzenlenen Sektmrel Performans Değerlendirme Ödül Töreninde TEKSAN birinciliğe layık görüldü

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 10. Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. Sektöründe fark yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlayan şirketlerin ödüllendirdiği tören bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödüllerine başvuran firmalar; verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı ve çevre, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi başlıklarını kapsayan 7 farklı kategoride 360 derece değerlendiriliyor. Finansal sonuçları ve ekonomik başarılarının yanı sıra çevreye, topluma ve sosyal yaşama katkılarıyla fark yaratan şirketlerin ödüllendirildiği organizasyonda Teksan Jeneratör, Elektrik-Elektronik ve Otomasyon Ürünleri Sanayi Sektörünün Büyük Ölçekli İşletme Kategorisindebaşarı ödülünün sahibi oldu. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, ihracat performansı ile kazandıkları ödülü, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kartal’ın elinden aldı.

Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, “İhracatta gösterdiğimiz başarılı performans ile Kocaeli Sanayi Odası’nın Sektör Başarı Ödülünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeyrek asırdır ekonomimize değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkesine inanan ve tüm yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren bir şirket olarak ürünlerimizi 120’den fazla ülkeye ihraç etmekten gurur duyuyoruz. Kocaeli Serbest Bölge’de devreye aldığımız ve Türkiye’nin en büyük jeneratör üretim kapasitesine sahip olan ikinci fabrikamız şirketimize uğurlu geldi. Bu ödülle birlikte yeni başarılar için güç topladık. Hedefimiz büyüme ve ihracat performansımızı sürdürerek global pazardaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak” diye konuştu.

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