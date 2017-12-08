Bakan Tüfenkci Açıkladı! Yeniden Yapılandırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tüketici hakem heyetleri konusunda yazılı bir açıklama yayınladı. Geçtiğimiz hafta yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulunda, tüketici hakem heyetlerinin yapılandırılmasına ilişkin gerekli olan düzenlemelerin yapılması kararının alındığını aktaran Tüfenkci, yapılacak çalışmalarla kaliteli hizmet sunumlarının ve kaynakların etkin biçimde kullanılmasının amaçlandığını söyledi.

Bahsi geçen çalışmanın tüketici hakem heyetlerini kapatmayı kapsamadığını belirten Tüfenkci, çalışmanın tüketici hakem heyetlerinin güçlendirilmesine yönelik olduğunun ifade etti. Tüfenkci, ayda bir ya da iki başvuru alan tüketici hakem heyetlerinin üyelerine ve raportörlerine huzur hakkı ödemelerinin gerçekleştiğini belirterek, bu hakem heyetlerine sağlanan demirbaşların da Bakanlıkça verildiğini ifade etti.

Bir Araya Toplanmada Şikayet Sayıları Göz Önüne Alınacak

Usul ekonomisi, işlemlerin yoğunlukları ve bu gibi maddelere bakıldığında tüketici hakem heyetleri hakkında düzenleme gereksiniminin oluştuğunu vurgulayan Tüfenkci, il ve ilçelerde bulunan heyetlere gelen şikayetlerin sayıları ile coğrafi konumlarda göz önüne alınarak merkezlerde veya yakın ilçelerde merkez oluşturmak yoluyla bir araya toplanması adına çalışma taslağının oluşturulduğu belirtti.

Oluşturulan bu çalışma taslağı ile büyük şehir konumunda bulunmayan şehirlerin ilçelerinde, mevcut olan heyetlerin merkezde toplanacağını dile getiren bakan Tüfenkci, ilçelerde oluşturulacak heyetlerde asgari sayıda raportörün yer alacağını vurguladı. Tüfenkci görevlendirilen rapörtörlerce heyetlere yapılacak başvuruların da direkt olarak TÜBİS'e aktarılacağının altını çizdi.

Hak Kayıpları Olmaması İçin Gerekli Tedbirler Alınacak

Öte yandan bakan Tüfenkci, yeniden yapılandırma neticesinde tüketicilerin hak kayıpları yaşamamaları adına gereken bütün tedbirlerin alınacağını da sözlerine eklerken, heyetlere gerçekleştirilecek başvurularda uygulanan para sınırlarının da yükseltildiğini aktardı.