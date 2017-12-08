CK Boğaziçi Elektrik Konut ve İşyerlerini Güvenceye Alıyor
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CK Boğaziçi Elektrik Konut ve İşyerlerini Güvenceye Alıyor


CK Boğaziçi Elektrik Konut ve İşyerlerini Güvenceye Alıyor
CK Boğaziçi Elektrik Konut ve İşyerlerini Güvenceye Alıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 18:16:38
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CK Boğaziçi Elektrik Şirketi hem konutlara hem de işyerlerine sigorta desteği sunacağını açıklıyor.

Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi CK Boğaziçi Elektrik, Türkiye’de sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından Güneş Sigorta ile iş birliğine giderek ‘Enerjimle Evim Güvende’ ve ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ kampanyalarını başlattı. CK Boğaziçi Elektrik, kampanya çerçevesinde oluşturulan iki ayrı paketle müşterilerinin konut ve işyerlerine ‘ücretsiz sigorta’ desteği veriyor.

Kampanya kapsamında serbest tüketicilere sunulan ‘Enerjimle Evim Güvende’ paketiyle tüketime göre 5 bin TL veya 10 bin TL limitle; ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ paketiyle ise yine elektrik tüketim miktarına göre 10 bin TL veya 20 bin TL limitle yangın, doğal afet, hırsızlık, dahili su basması gibi durumlarda ücretsiz sigorta imkânı sağlanıyor.

Sigortanın Yanı Sıra Sürpriz İndirimler Var

CK Boğaziçi’nin kampanyasından yararlanmak için her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen serbest tüketici limitleri içinde yer almak yeterli oluyor. 2017 yılı için aylık elektrik faturası 82 TL, 2018 için ise aylık elektrik faturası 68 TL ve üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici kapsamında yer alıyor.

Bu çerçevede ‘Enerjimle Evim Güvende’ paketinden 31 Aralık tarihine kadar aylık elektrik faturası 82 TL ve üzerinde, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ise aylık elektrik faturası 68 TL ve üzerinde tüketiciler yararlanabiliyor. ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ paketinden faydalanabilmek için ise tüketicilerin aylık elektrik faturasının 100 TL ve üzerinde olması gerekiyor. CK Boğaziçi Elektrik ile 24 aylık dönem için ‘serbest tüketici sözleşmesi’ imzalayan tüketicilerin konut ve işyerleri 24 ay (2 yıl) boyunca herhangi bir bedel ödemeden sigortalanmış oluyor. Ticarethane müşterileri, dilerse ‘Enerjimle Evim Güvende’ kampanyasından da faydalanabiliyor.

Müşterilerimizin Her Zaman Yanındayız

İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere toplam 4,5 milyon aboneye elektrik satış hizmeti verdiklerini dile getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Müşterilerimizin hayatlarının her anında yanlarında olduklarını hissettirebilmek için her geçen gün farklı özel teklifler sunmaya devam ediyoruz. ‘Enerjimle Evim Güvende’ ve ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ kampanyalarıyla şimdi de müşterilerimize sigorta desteği veriyoruz. Lider şirket olma misyonumuzla müşterilerimize sunduğumuz her özel çözümde sektörünün öncüsü şirketler ile iş birliği yaparken bu kampanyalarda sigorta sektörünün lider şirketlerinden Güneş Sigorta ayrıcalığı ile müşterilerimizin yanındayız” dedi.

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