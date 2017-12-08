Enerji Devleri İstanbul'da Buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleriyle ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.

Akıllı Sistemlerle Dönüşüm Kaçınılmaz

Türkiye’nin mevcut şebeke alt yapısı 90’ların teknolojisiyle kurulduğundan artık ihtiyaçları karşılamakta güçlük çekiyor. Bu kapsamda alt yapı sistemi yenilenmeye başlanan ülkemizde dünyanın tercih ettiği en modern teknolojiye sahip şebeke sistemleri tercih ediliyor. Uzmanlar, tedarikçi ile kullanıcı arasında karşılıklı iletişimin sağlanması, akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik ve gaz şebekelerine eklenerek izlenmesi, sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak elektriğin kullanııcılara iletilmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiriyor. Bir taraftan yüzde yüz tüketici memnuniyetini mümkün kılmak diğer taraftan da şebekeleri uzaktan izleyerek kayıpların ve verimsizliğin önüne geçmek için mevcut sistemlerin akıllanması şart olarak görülüyor.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Akıllı şebekelerin en çok ekonomiye ve tüketiciye katkı sağlayacağını belirten uzmanlar, şebekedeki kesintilerin sayısının azalması, kesintilerin süresinin kısalması, işletme maliyetlerinde tasarrufun sağlanması, enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonun da akıllı şebekeler ve akıllı sistemlerle daha verimli hale geleceğini vurguluyor.

Uluslararası Bir Platform Sağlanacak

Akıllı sistemlerle birlikte çevrenin daha az zarar göreceğini ifade eden uzmanlar, “Bunun en dikkat çekici sonucunu ise doğrudan tüketiciler görecek. Kullanılan elektiriğin kalitesi artacak ve enerji alım maliyetleri düşecek. Vatandaşlarımız bu sistemler sayesinde sadece tüketici olarak kalmayacak. Dilerlerse çatısına yerleştirdiği güneş panelleri ile elektrik üretip şebekelere katkı sağlayacak. 35 milyon su, 35 milyon elektrik ve 10 milyon doğal gaz abonesi bulunan ve 80 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin içinde bulunduğu akıllı sistemlere geçiş sürecinde düzenlenen bu kongre ve Fuarda ; katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.