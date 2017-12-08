Türkiye'den Milli Üreticilere Destek
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Türkiye'den Milli Üreticilere Destek


Türkiye'den Milli Üreticilere Destek
Türkiye'den Milli Üreticilere Destek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 18:26:19
Anasayfa Eko Gündem Türkiye'den Milli Üreticilere Destek

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye milli üreticileri destekleyecek.

TÜSAYDER Başkanı Gürkan Hüryılmaz, zirve sonrası yaptığı değerlendirmede, 50 milyar dolar karar gücünün “Milli Satınalma 4.0”ı geleceğe taşımak için aynı görüşü paylaştığını söyledi. Buna göre Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı yakalamak için milli üreticileri destekleyeceğini belirten Başkan Hüryılmaz, “Ayrıca, önce milli üreticilerden satınalma yapılması konusunda hem fikir olan yöneticiler, dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına çevirmeyi hedefliyor. Şunu belirtmek isteriz ki ülkemizde üretim yapan uluslararası firmaları da milli olarak gördüğümüz için yurtdışı firmaların ülkemize yatırım yapmaları için de TÜSAYDER çatısı altında baskı oluşturacağız” dedi.

TUSAYDER ekonomi haber basın bülteni
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