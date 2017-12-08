Burak Yapım Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü
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Burak Yapım Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü


Burak Yapım Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü
Burak Yapım Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 2017-12-08 Saat: 18:32:53
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türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında bu yıl Burak Yapım ödüle layık görüldü.

Birçok global, kurumsal firma ve markaların yer aldığı gecede Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı Star TV olurken, Altın Sanat Markası ödülü Burak Film Yapım’a verildi. Yaptığı projelerle sosyal sorumluluk alanında adından söz ettiren Burak Film Yapım, Azazil: Düğüm, Azazil: Büyü ve 2018’de vizyona girecek olan ‘Kızım ve Ben’ projeleri ile şehit çocuklarına destekte bulundu. Ödülü ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın elinden alan Burak Film Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ‘’Bu ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Azazil Düğüm ve Azazil Büyü filmleriyle özel bir izleyici kitlesine ulaştığımıza inanıyorum. Son filmimiz ‘Kızım ve Ben’ ise hem senaryosu hem de özellikleri açısından çok özel bir yapım oldu. Bu filmimiz de 10 Nisan Türk Polis haftası olması nedeniyle 6 Nisan’da vizyona girecek” dedi.

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