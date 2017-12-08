THY’den Rekor Geldi! Yüzde 80!
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THY’den Rekor Geldi! Yüzde 80!


THY’den Rekor Geldi! Yüzde 80!
THY’den Rekor Geldi! Yüzde 80! Seda Polat - Tarih: 2017-12-08 Saat: 19:23:25
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Her geçtiğimiz gün yeni bir başarıya imza atan Türk Hava Yolları, yeni bir başarıya daha imza attı.

Her geçtiğimiz gün yeni bir başarıya imza atan Türk Hava Yolları, yeni bir başarıya daha imza attı. Kurulduğu günden bu yana tarihinin en başarılı dönemini yaşayan firma, açıklanan üçüncü çeyrekte açıklanan finansal sonuçlara göre 2017 yılı içindeki yükseliş ivmesini yılın son aylarında da sürüyor. Küresel bir taşıma gerçekleştiren firma ilk 11 ayda 63,1 milyon yolcu ile geçen yılki 12 aylık rakamı yakaladı. Firma ilk 11 ay ile geçen yılki rekorunu geride bıraktı.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. Kasım ayında toplamda %9 oranında yolcu taşıma sayısı arttı. Kasım ayındaki toplam doluluk oranı ise 5,4 puan gibi bir artış gösterdi ve %79,5 oldu. Dış hat yolcu taşıma doluluk oranı 5,6 puanlık artış yaşandı ve %78,6 olarak gerçekleşti.

İlk 11 Ayda Geçen Yılı Yakaladı!

Dış hat ve iç hat uçuşlarını gözler önüne alan firma yetkilileri bu rakamlarla Türk Hava Yolları’nın tarihi bir orana imza attığını söyledi.

İlk olarak Temmuz ayında başlayan büyümeyi, takip eden aylar devam ettirdi. Yolcu sayısının yanı sıra kargo ve posta hacmi de geçen yıllara göre artış gösterdi. Bu ay taşınan posta ve kargo hacminde geçen yılın aynı dönemine göre %26,9 artış yaşandı. Kargodaki büyümeye etki eden en büyük bölgeler ise Avrupa ve Uzakdoğu oldu.

Ocak ve Kasım ayı aralığında 2016 yılının aynı dönemine göre firmaya olan talepte %7,2’lik bir artış yaşandı. Yolcu sayısı da %8,3 arttı ve 63,1 milyona ulaştı.

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