Mehmet Şimşek: Almanya Kendi Ayağına Sıkıyor!

Türkiye’nin rekabetten korkmadığını söyleyen Mehmet Şimşek, bu sebeple de Gümrük Birliği’ni güncellemek istediğini söyledi. Korumacı ekonomi politikalarının uygulanmasını istemediklerini dile getiren Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği’nin ABD’nin çıkarına olduğunu söyledi. Gümrük Birliği’nde Almanların işleri yavaşlattığını, güncellemeye yaklaşmadıklarını söyleyen Şimşek, bu hareketleri karşısında hayrete düştüklerini ve Almanların kendi ayaklarına sıktıklarını söyledi.

Gümrük Birliği’nin AB yararına olduğunu söyleyen Şimşek, Gümrük Birliği’nin başlangıcından bu yana AB’nin Türkiye ile yaptığı ticarette 300 milyar dolarlık fazla verdiğini hatırlattı.

Hayrete Düşüyoruz!

Türkiye’nin rekabetten korkmadığının altını çizen Şimşek, bu sebeple de Türkiye’nin Gümrük Birliği’ni güncellemek istediğini söyledi. Daha açık, üretken, rekabetçi ve girişimci ekonomi olmak için anlaşmanın güncellenmesini istediklerini söyleyen Şimşek, bu güncelleme ile AB’yle ticaret hacminde artış yaşanarak 2 katına çıkacağını söyledi. Bu durumun herkesin işine geleceğini söyleyen Şimşek, Avrupa’daki dostlarının daha az duygusal ve daha fazla akılcı davranmaları gerektiğini söyledi.

Güncellemenin herkesin faydasına olacağını söyleyen Şimşek, bu güncellemenin hizmetler, tarım ve kamu alımları kapsaması anlamına geldiğini ve bu sebeple de herkes için büyük fırsatlar doğacağını söyledi.

Türkiye’nin bankacılık sisteminin ve mali durumunun oldukça kuvvetli olduğuna dikkat çekerek, önceliklerinin eğitim olduğunu söyledi. Türkiye’deki öğrenci sayısının 24 milyon olduğunu söyleyen Şimşek, Türkiye bütçesinin 5’te birinin bu alanda harcandığının altını çizdi.

Bu yıl %6 civarında büyümenin gerçekleştiğine dikkat çeken Şimşek, yabancı sermaye akışının oldukça güçlü olduğunu, uluslararası şirketlerin Türkiye’ye gelerek önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Şimşek ayrıca Türkiye olarak ekonomik reformlara devam edileceğini ve Avrupa’yla bağların sürdürüleceğini de belirtti.