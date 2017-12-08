Zamana Karşı Yarışan Girişimciler İnternette Yeni Bir Çağ Başlatacak!

Teknik detayları ortadan kaldırmak isteyen girişimciler, zamanla yarışmaya devam ediyor. Sunucusuz dijital iş yapma yeteneğini getirmeye çalışan girişimciler hızlı, basit ve kullanıldığı kadar ücret ödeme imkanını bir arada sunuyor.

Ezber bozan yani alışılmışlığın çok dışında projeler yapan ve yeni bir çağ başlatan girişimciler, girişimlere odaklanırken alışılagelmiş detaylarda boğulmak istemiyor. Mümkün olan en kısa sürede işe başlamak isteyen girişimciler, sadece kullanabilecekleri detaylar için uğraşmak istiyor.

Bulut Teknoloji ve Sunucusuz Dijital İş Geliştirmeye İlgi Artıyor!

Tüm bu düşünceler sunucusuz(serverless) dijital iş geliştirme platformlarına ve bulut teknolojiye olan ilgiyi daha da arttırıyor. Zamana karşı yarışan girişimciler, bu yarışta projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Sunucularla ve teknik detaylarla uğraşmak istemeyen girişimciler, bu sebeple sunucusuz yani serverless platformlarda çalışmaya daha da sıcak bakıyor. Geliştiriciler güncelleme ve diğer işlerle uğraşmaktan kurtuluyor, girişimci ise sadece kullandığı kadarını ödüyor. Ve şayet girişimciler servisi doğru konumlarsa, işlerini bir üst seviyeye çıkarmak yani büyütmek için risk almasına gerek kalmıyor.

Yani tüm bunlar düşünülüp, tablo birleştirildiğinde gelinen tek nokta var. O da geliştiricinin ya da girişimcinin sunucuda iş yapma dönemi sona eriyor. Sunucu ile uğraşmak bu uygulamadan sonra tamamen servisi sağlayan kurumun yürüttüğü iş haline dönüşüyor. artık girişimci iş modeline, geliştirici kişi ise sadece uygulamaya yönelik kod yazma işiyle ilgileniyor.

Söz konusu gelişmeler göz önüne alındığında internette yeni bir dönemin başlayacağı aşikar. İnterneti daha hızlı ve basit kullanmanın yolu server olmadan yani sunucu olmadan bağlanmak olacak. Böyle olunca da herkes kendi işinin detayıyla daha fazla ilgilenecek.