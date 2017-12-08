Kart İşlemlerinde Onay Vermeyenler Alışveriş Yapamayacaklar!

Kredi kartını internet ortamında kullanmak için önceleri onay vermek gerekiyordu. 17 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu onay süresi vatandaşların ilgisiz davranması üzerine 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı. Şimdi sürenin bitmesine sayılı günler kala bankalar uyarılarda bulunuyor. Bu tarihten sonra onay yoksa işleme de izin verilmiyor!

BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca alınmış olan karara göre, bireysel bankamatik kartları, kredi kartı ve ek kartlarla internetten alışveriş yapılabilmesi için onay verilecekti.

Vatandaşlar İlgisizdi, Süre 4.5 Ay Uzatıldı!

Onay için öncelikle 17 Ağustos’a kadar zaman tanındı. Ancak vatandaş bu konuda çok ilgisiz davranınca bu süre de haliyle uzatıldı. 170 milyon banka ve kredi kartının yalnızca 68 milyonu onay verince süre de 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

4.5 aylık süre uzatmanın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşılıyor. Yani internetten alışveriş yapanlar bu süre zarfında bankalarına gidip onay vermek zorundalar. Ki zaten bankalar da müşterilerine bu konu hakkında uyarı mesajı gönderiyor. Bu uygulamanın amacı ise internetten işlem yapan tüketiciler için ekstra güvenlik sağlayarak onları korumak.

Şu anda tüm kartlar internetten kullanım için açık. Ancak 31 Aralık’tan sonra bankasına onay vermeyen müşterilerin kartları işlemlere kapatılacak. Bir başka ifadeyle internetten yaptığı tüm ödemeler aynı kartla yapılamaz hale gelecek.

Kartını yenileyenler veya yeni kart alanlar 1 Ocak’tan itibaren gönderilen kartlar için onay vermek zorunda kalacak. Karta onay vermek ise oldukça basit.