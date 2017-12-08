Yaz Saati Uygulamasına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onay!

Sürekli yaz saati uygulanması en çok tartışılan konulardan biri. Bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya yönelik eleştirilere cevap verdi. AB’nin bile bu sisteme geçmeyi düşündüğünü belirtti.

Enerjinin Bakanlığı’nın doğrudan üniversitelere hazırlattığı bir rapor olduğundan bahseden Murat Oral, bireysel olarak konunun ortaya çıkarıldığında insanların sadece kendini düşündüğünü, ancak sanayiciler için bu saat uygulamasının çok işe yaradığını söyledi. Sanayideki farklı zaman tariflerinden bahseden Murat Oral, sanayiciler açısından bakıldığında uygulamada enerjideki kullanım oranında çift tarifelerde 539 milyon lira, üç zamanlı tarifelerde ise 802 milyon lira tasarruf edildiğini belirtti.

Önemli Olan Sanayi!

Evde bireysel elektrik kullanımında daha farklı görüldüğünü söyleyen Murat Oral, asıl bakılması gereken yerin sanayi olduğunu belirtti. Ekonomi genelinde bakıldığında ise söz konusu uygulamanın ülkeye sağladığı kazançtan bahsetti.

Katıldıkları uluslararası toplantılardaki konuşmalardan bahseden Murat Oral, AB’nin dahi bu sisteme geçmeyi düşündüğünü belirtti. Hatta AB ülkelerinin komisyonlarının bu yöne doğru çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin her yıl 50 milyar dolar civarında enerji ithalatında bulunduğunu bildiren Murat Oral, tüketilen enerjinin aşağı yukarı %37’lerdeki kısmının sanayide tüketildiğini, %35’lik oranın da bina sektöründe kullanıldığını söyledi.

Konutlarda çok fazla enerji savurganlığı olduğundan bahseden Oral, binalarda yapılacak olan iyileştirmelerde yaklaşık olarak %40 oranında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Uygulanmasına karar verildiği günden bu yana büyük eleştirilere maruz kalan yaz saati uygulaması ekonomik açıdan odlukça yarar sağlıyor. Halk ise kalktıklarında henüz havanın aydınlanmamış olmasından yakınıyor.