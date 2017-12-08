Yaz Saati Uygulamasına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onay!
Advert Advert Advert


Yaz Saati Uygulamasına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onay!


Yaz Saati Uygulamasına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onay!
Yaz Saati Uygulamasına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onay! Seda Polat - Tarih: 2017-12-08 Saat: 21:01:18
Anasayfa Eko Gündem Yaz Saati Uygulamasına Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onay!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya yönelik eleştirilere cevap verdi. AB’nin bile bu sisteme geçmeyi düşündüğünü belirtti.

Sürekli yaz saati uygulanması en çok tartışılan konulardan biri. Bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya yönelik eleştirilere cevap verdi. AB’nin bile bu sisteme geçmeyi düşündüğünü belirtti.

Enerjinin Bakanlığı’nın doğrudan üniversitelere hazırlattığı bir rapor olduğundan bahseden Murat Oral, bireysel olarak konunun ortaya çıkarıldığında insanların sadece kendini düşündüğünü, ancak sanayiciler için bu saat uygulamasının çok işe yaradığını söyledi. Sanayideki farklı zaman tariflerinden bahseden Murat Oral, sanayiciler açısından bakıldığında uygulamada enerjideki kullanım oranında çift tarifelerde 539 milyon lira, üç zamanlı tarifelerde ise 802 milyon lira tasarruf edildiğini belirtti.

Önemli Olan Sanayi!

Evde bireysel elektrik kullanımında daha farklı görüldüğünü söyleyen Murat Oral, asıl bakılması gereken yerin sanayi olduğunu belirtti. Ekonomi genelinde bakıldığında ise söz konusu uygulamanın ülkeye sağladığı kazançtan bahsetti.

Katıldıkları uluslararası toplantılardaki konuşmalardan bahseden Murat Oral, AB’nin dahi bu sisteme geçmeyi düşündüğünü belirtti. Hatta AB ülkelerinin komisyonlarının bu yöne doğru çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin her yıl 50 milyar dolar civarında enerji ithalatında bulunduğunu bildiren Murat Oral, tüketilen enerjinin aşağı yukarı %37’lerdeki kısmının sanayide tüketildiğini, %35’lik oranın da bina sektöründe kullanıldığını söyledi.

Konutlarda çok fazla enerji savurganlığı olduğundan bahseden Oral, binalarda yapılacak olan iyileştirmelerde yaklaşık olarak %40 oranında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Uygulanmasına karar verildiği günden bu yana büyük eleştirilere maruz kalan yaz saati uygulaması ekonomik açıdan odlukça yarar sağlıyor. Halk ise kalktıklarında henüz havanın aydınlanmamış olmasından yakınıyor.   

yaz saati uygulaması sürekli yaz saati uygulaması
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek