450 Bin Taşerona Müjde! Tediye Kesinleşti
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450 Bin Taşerona Müjde! Tediye Kesinleşti


450 Bin Taşerona Müjde! Tediye Kesinleşti
450 Bin Taşerona Müjde! Tediye Kesinleşti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-08 Saat: 21:15:14
Anasayfa Eko Gündem 450 Bin Taşerona Müjde! Tediye Kesinleşti

Kamuya geçiş yapan 450 bin emekçi vatandaşa verilecek 52 günlük ek tediye kesinleşti.

Kamuya geçiş yapan 450 bin personele ödenecek 52 günlük ek tediye tutarının ayrıntıları belli oldu. Devlet kadrosuna alınan 450 bin personelin tümünün asgari ücret aldığı düşünüldüğünde ödenecek toplam tediyelerin tutarının 1 milyar lirayı aşacağı tespit edildi. Kadroya 3 ay içinde geçeceği öngörülen çalışanlar 2018 senesine büyük ikramiye ile girecek.

Genel-katma bütçeli kamu kurumlarında ve sermayesinin yüzde 50’lik bölümünden fazlasının devlete ait olduğu firmalarda çalışan personele ücret sistemine bakılmaksızın her sene için bir aylık tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Yeraltında çalışan maden işçileri için ise ek olarak bir ikramiye daha ödenecek. Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararla her sene 4 defa olacak şekilde bir ek tediye ödenecek. Senede 13'er gün süreyle olacak şekilde 4 parça halinde toplam 52 gün üstünden ödeme gerçekleştirilecek. Getirilen yeni düzenleme ile kamuya geçen 450 bin personele 52 günlük ek tediye ücreti de ödenecek.

Çalışanların Gelecek Kaygısı Sona Erecek

Yunanistan'ı ziyaret etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda Hak-İş'e bağlı çalışanlara açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi sayesinde bundan sonra çalışanların, iş hayatının sonlanmasından endişe duymasına gerek kalmadığını dile getirdi. Yalnızca tüm çalışanların devlet ve kamunun tüm kurallarına uyması, çalışmalarını yapmasını bekleyen Erdoğan, işini layığıyla yapan tüm çalışanlara gereken desteğin verileceğini ifade etti. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kendilerinin tek hedefinin, tanınan bu şans karşılığında millete, devlete ve vatandaşa karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu söyledi.

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